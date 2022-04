«Un rector de poble que va seguir fent de rector fins i tot convertir-se en bisbe». Així definia ahir mossèn Jordi Callejón Francesc Pardo, de qui va ser secretari durant tres anys i amb qui va tenir una relació molt estreta. «Era un home molt treballador,que s’estimava molt la gent. Quan jo havia de marxar amb la pastoral de joves, ell venia a la parròquia a substituir-me com si fos un capellà de peu, i se’l veia feliç de fer-ho», va explicar Callejón, rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt i delegat episcopal de Pastoral amb Joves. Segons va recordar Callejón, Pardo sempre s’havia mostrat molt proper als joves, i no va dubtar en apuntar-se a fer amb ells el Camí de Sant Jaume o anar a Taizé.

I és que Pardo, que va arribar a Girona l’any 2008, es va involucrar en totes i cadascuna de les entitats vinculades a la diòcesi, des de l’Hospital de Lourdes fins a Càritas. La directora de Càritas a Girona, Dolors Puigdevall, va subratllar que Pardo havia estat sempre al costat de l’entitat, «en els consells, en les assemblees i en la presentació de la memòria anual per Corpus». Puigdevall va destacar una de les frases que li havia sentit adir a Pardo en més d’una ocasió: «Més enllà de la Càritas organitzada, Càritas som tots».

«Actiu» i «amb empenta»

Mossèn Joan Baburés, que va ser el seu primer secretari quan Pardo va arribar a la diòcesi, el recorda també com una persona «molt activa», que va arribar a Girona «amb molta empenta i moltes ganes», una energia que va mantenir «pràcticament fins al final». Mirant enrere i recodant el primer any de Pardo a Girona, Baburés explica que el bisbe es feia «un tip d’anar a parròquies i de dir missa gairebé cada dia a un lloc diferent». Segons assenyala, es va implicar «amb tot i profundament», i mai «va tenir por de donar-se, anar amunt i avall i conèixer la realitat a fons».

Mossèn Joan Naspleda, delegat episcopal per al Patrimoni Cultural, va destacar que Pardo havia mostrat sempre una gran sensibilitat pel patrimoni cultural i que havia treballat intensament per la seva conservació i difusió. Com a president del Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat de Catalunya (SIC-PAS), va impulsar el programa Catalonia Sacra per a la difusió del patrimoni de l’Església i es va encarregar de mantenir vives les reunions dels delegats. A més, recorda que també va impulsar la comissió mixta entre la Generalitat i l’Església per a qüestions relacionades amb el patrimoni, i que també es va mostrar interessat per la coordinació dels arxius eclesiàstics.

«Mirar el futur amb esperança»

De la seva banda, mossèn Martirià Brugada, rector de Lloret de Mar, va considerar que ara és el moment «de mirar el futur amb esperança, malgrat que el dolor és evident». Brugada, això sí, va lamentar que fes nou mesos que Pardo havia presentat la seva renúncia i encara no s’hagués nomenat el seu substitut. «Això li hauria permès marxar amb molta més tranquil·litat», va considerar. Tot i això, citant Sant Pau, va indicar que «els cristians ara hem de plorar, però ho hem de fer amb esperança».

Fora de les parets del Bisbat, les mostres de condol es van succeir arreu de les comarques gironines i l’Alt Maresme. La fundació del Sant Sepulcre de Palera va recordar i agrair la implicació que va tenir el bisbe, i en la xerrada que oferirà Ramon Muntada el 6 d’abril a la Casa de Cultura es tindrà un record per a ell.

D’altra banda, l’Associació de Gent Gran de Pedret de Girona va participar dijous en una missa a Montserrat on va fer una ofrena floral per al Bisbe de Girona, Francesc Pardo. Durant la cerimònia també es va pregar per la salut del Bisbe.