Les policies locals de Cassà de la Selva, Llagostera i Caldes de Malavella van oficialitzar ahir un conveni aprovat el mes passat per millorar la coordinació i incrementar l’eficància dels agents a l’hora d’atendre emergències, combatre delictes i dur a terme controls de trànsit. Els tres cossos sumen una plantilla de 48 efectius i donen servei a uns municipis que, en conjunt, superen els 27.000 habitants.

El conveni que ahir es va oficialitzar es va aprovar el mes de febrer a la Comissió de Policia com va avançar Diari de Girona, i culmina un camí engegat ara fa tres anys. Té una vigència de quatre anys prorrogable fins als vuit, i implica que a partir d’ara les policies unificaran compres «per obtenir millors preus i estalviar recursos» als municipis. A més, els cossos impulsaran un pla de formació continuada (organitzant cursos planificats de manera conjunta), es donaran suport en casos de seguretat ciutadana o emergències i duran a terme controls conjunts.

En conjunt, les tres policies locals sumen una cinquantena d’efectius. La de Caldes en té dotze (entre agents i comandaments); la de Cassà de la Selva dinou, i la de Llagostera disset. Pel que fa al material que compartiran, el conveni estableix que Cassà aportarà un vehicle d’atestats, Caldes la unitat canina i Llagostera dos cotxes patrulla. A més, unes i altres també posaran alcoholímetres i lectors de xips d’animals.

L’acord també concreta aquells «punts estratègics» de cada municipi on els tres cossos podran fer controls de manera conjunta. Entre aquells que es dibuixen sobre plànol hi ha la rotonda de la Gi-674 a Caldes, la de la urbanització Mas Cubell o el carrer de la Via a Cassà i la carretera de Tossa o la rotonda d’accés a la urbanització Els Escuts de Llagostera. El regidor de Governació de Cassà, Marià Montsunyer, va dir que, sense anar més lluny, dijous hi va haver una actuació conjunta entre la policia del poble i la de Llagostera. L’alcalde de Cassà, Robert Mundet, va destacar que el conveni impulsarà «la proximitat de la policia amb la ciutadania». El de Llagostera, Antoni Navarro, va posar l’accent en «la importància de poder unificar la formació», cosa que també contribuirà a impulsar «una policia més eficaç i més propera». I el de Caldes, Salvador Balliu, es va felicitar perquè «malgrat els entrebancs», el conveni ja és una realitat. «Tothom hi guanya», va subratllar.