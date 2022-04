Els musulmans que viuen a les comarques gironines van donar ahir el tret de sortida al Ramadà, que enguany ja es pot tornar a celebrar de forma comunitària després que els dos anys de pandèmia haguessin obligat a fer les celebracions d’una manera més íntima. D’aquesta manera, la comunitat musulmana de Girona torna a celebrar enguany pregàries nocturnes al pavelló de Santa Eugènia, tal com havien fet abans de la pandèmia. I, tal com és perceptiu pel Ramadà, aquest mes tindrà un marcat accent solidari: l’associació gironina Siraj organitzarà per tercer any «iftars» -àpat de trencament del dejuni- solidaris amb joves que es troben en centres de menors, mentre que a Banyoles, l’associació de dones subsaharianes Legki Yakaru organitzarà un menjador social solidari.

El Ramadà va començar ahir i durarà un mes. Durant aquest període sagrat pels musumans, s’han d’abstenir de menjar, beure, fumar i mantenir relacions sexuals des de la sortida fins a la posta de sol. Però segons explica Rabai faress Barboucha, president de l’associació Siraj, més enllà de l’abstinència i el dejuni, el Ramadà és un mes de gran efervesència per a la comunitat musulmana: «El musulmà, durant aquest mes, triplica la seva energia espiritual. Va a treballar, porta els nens a l’escola, participa en esdeveniments solidaris... que estigui fent dejú no vol dir que es passi el dia sense fer res», explica.

En el seu cas, des de l’associació Siraj per tercer any organitzaran «iftars» solidaris per dur menjar magrebí a uns 40 joves que es troben en centres de menors, «per tal que es puguin sentir com si estiguessin en els seus països d’origen». I és que l’ «iftar», el primer menjar després del dejuni, sovint se celebra de forma comunitària i es converteix en l’ocasió de reforçar els lligams entre la família, la mateixa comunitat musulmana i la resta del veïnat.

Pregàries conjuntes

A més, també és tradicional que a les nits, una vegada s’ha fet el primer menjar del dia, les mesquites s’omplin de fidels per pregar i recitar plegats el text de l’Alcorà.En el cas de Girona, com que no hi ha una mesquita de dimensions prou grans, la comunitat musulmana ha sol·licitat poder fer ús del pavelló de Santa Eugènia, i ahir mateix van començar a fer-hi les pregàries nocturnes. En el cas de Salt, la comunitat Imam Malik (majoritàriament d’origen marroquí) farà la celebració a la mesquita, mentre que la comunitat subsahariana sí que ha demanat poder utilitzar el camp de futbol d’El Pla per poder fer la darrera oració del Ramadà, a principis de maig.

Tot i que els infants menors de 14 anys no han de complir amb els perceptes del Ramadà -igual que els malalts, els viatgers i les dones embarassades-, Rabai faress Barboucha explica que intenten implicar-los i que s’adonin que estan en un mes de celebració especial: «Intentem impregnar-los del sentiment de pregària, menjar, anar a la mesquita a resar.. intentem que aprenguin a sentir què és el Ramadà», assenyala.