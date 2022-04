Per norma, ningú pot ser incapacitat. Així de contundent és la nova llei de capacitació jurídica. Es tracta d’una manera pionera i revolucionària (tot i que recomanada des de fa anys per les Nacions Unides) d’entendre els drets de les persones amb discapacitat, però tot i que aquest nou paradigma té cobertura legal, encara té pocs resultats pràctics, perquè els jutges continuen imposant tuteles per norma i no excepció.

«Les tuteles i les curateles haurien de ser l’excepció segons la nova llei, però per ara la gran majoria de resolucions judicials fan normal el que hauria de ser excepcional», sosté Josep Maria Solé, advocat i director de la Fundació Support Girona. La norma hauria de passar per una xarxa d’ajuda i assistència que tingués en compte la voluntat de la persona.

Espanya va ser un dels múltiples països que van firmar la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que ha inspirat aquesta nova llei de capacitació jurídica. El problema, segons Solé, és que «La Convenció va molt més enllà de la capacitació, i Espanya només n’ha canviat una sense haver fet un canvi de mentalitat. Estem veient que costa molt introduir aquests nous elements, no només en l’àmbit social sinó també al jurídic». Segons el director, la nova legislació utilitza un llenguatge que «sembla nou amb articles nous per continuar fabricant mecanismes de suport que s’assemblin al màxim a allò que ja hi havia». I és que més enllà de la capacitat jurídica, la Convenció també parla de buidar hospitals psiquiàtrics -Girona és una de les poques regions d’Europa que ha aconseguit buidar els llits d’hospitals psiquiàtrics de llarga estada- i promoure la vida a la comunitat a través d’eines com ara els pisos terapèutics. També aborda la branca de l’educació, posant èmfasi en la necessitat que les escoles siguin inclusives i no se segreguin les criatures. Cal tenir en compte la voluntat d’una persona, i fins i tot en casos de crisi cal prioritzar el «dret a no rebre ajuda». I encara va més enllà: es parla de la contenció com un mètode de tortura.

De moment, la judicialització es manté en xifres més o menys similars a les d’abans de la reforma: de les gairebé 30 resolucions judicials que la Fundació ha tingut enguany, 29 són «excepcionals» (és a dir, amb una mesura de representació, i només una és «normal», reconeixent mesures de suport sense representació legal d’un tercer.

El Codi Civil català ja contemplava abans de la reforma de la reforma de la llei estatal 8/2021 la figura de l’«assistent», una eina que s’activa quan la persona demana ser ajudada en determinades circumstàncies, i també decideix qui pot prestar-li l’ajuda. La Fundació ha aconseguit que a les comarques gironines, durant els últims tres anys, aquesta figura s’hagi imposat per sobre de les tuteles.

«Hi ha por», subscriu l’advocat, «potser aquest nou paradigma no es va acabar d’entendre, i com que només ha canviat la capacitat jurídica deixant de banda la resta, això podria explicar la reacció judicial que hi està havent», creu. «Falta formació als jutjats», subratlla, perquè «en llegir les resolucions, no puc evitar preguntar-me si els jutges i magistrats han llegit la norma que apliquen».

Inquietud de les famílies

L’objectiu és passar d’un sistema «paternalista» a un altre on la voluntat de la persona vagi davant de tota la resta. Les famílies també han rebut la notícia amb inquietud, així com la resta d’actors socials, com advocats, fiscals i entitats socials. «Tota la societat ha de fer un canvi de xip, s’ha d’entendre que no es pot continuar resolent els conflictes segregant, s’ha de resoldre a través de la inclusió», insisteix. En tot cas, la reducció de la judicialització amb alternatives no jurisdiccionals a la prestació de suports hauria d’arribar alhora que s’apliqui aquest nou esquema de «defensa dels drets humans», segons Solé. Tot plegat és un canvi que creu que requerirà temps: «estem encara en una fase de copsar el canvi i entendre’n el perquè».

I sobre els recursos que s’hi haurien de destinar, subratlla que «el sector social sempre voldrem més recursos, però el més important és que s’entengui a què s’han de destinar els que ja tenim». Res de tot això és fàcil, tal com remarca Solé. I per ara, no veu a l’administració «amb cap ganes» de desenvolupar un model de suports que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat. Però «és el paradigma que hem de seguir: sabem que els drets humans no són cosa d’un dia», conclou.