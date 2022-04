Famílies amb fills amb un trastorn de l’espectre autista (TEA) clamen davant la falta de recursos públics. «És una lluita constant i això fa que les famílies tinguem molta pressió», diu Lídia Íñigo, mare de l’Héctor, amb motiu del Dia de l’autisme, el 2 d’abril. Aquesta realitat fa que algunes famílies quedin excloses dels tractaments psicoterapèutics en no poder pagar-los.

«Les famílies, quan ens donen el diagnòstic, ens trobem en una situació de desprotecció total. És un moment complicat i necessitaríem professionals que ens ensenyessin com ajudar-los a entendre el món», expressa Lídia Íñigo, mare de l’Héctor, de 6 anys. L’Héctor va ser diagnosticat amb TEA quan tenia uns 2 anys i mig, després de mesos que la família advertís diversos senyals. Però, precisament, una de les mancances més grans l’han trobat en l’atenció precoç. Des del centre de desenvolupament infantil que els va tocar (CDIAP), els oferien 45 minuts d’atenció precoç, una ajuda clarament insuficient. «En lloc d’una hora de teràpia a la setmana, s’haurien d’oferir guies d’educació als pares», insisteix Íñigo. També demana més recursos per a l’escola inclusiva. Mentrestant, els professionals també se n’adonen. La doctora Laura Gisbert adverteix que «des de la sanitat pública es cobreixen uns mínims que no arriben a tota l’ajuda que necessitarien».