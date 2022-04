L'anunciada neu en cotes baixes ha fet acte de presència aquesta tarda en algunes comarques gironins, sobretot al Ripollès i la Cerdanya, tot i que en alguns municipis de la Garrotxa i la Selva també hi ha caigut algun floc. A Ribes de Freser i Camprodon, la neu ha quallat i es comencen a acumular petits gruixos.

La nevada a Camprodon aquesta tarda quan ja anava posant-se seriosa. Ara ja està tot ben blanquet. pic.twitter.com/E33hyVMZvp — Elpito meteo (@MeteoElpito) 3 de abril de 2022

La carretera C-16 ha quedat tallada aquest diumenge a la tarda a l'altura de Cercs (Berguedà) per la nevada que hi està caient. Segons el Servei Català de Trànsit, calen cadenes per circular per aquesta via i el tall afecta des del punt quilomètric 99 fins al 104 en ambdós sentits de la marxa. La C-16 uneix Barcelona amb la Cerdanya a través del Vallès, el Bages i el Berguedà i en diumenge sol registrar un important volum de trànsit en sentit sud, cap a l'àrea metropolitana, especialment a l'Alt Berguedà, on la carretera no està desdoblada.

Aquest matí s’han vist afectades les comarques de la costa i el prelitoral.