L’actual president del Consell Comarcal del Ripollès i regidor de l’Ajuntament de Ripoll, Joaquim Colomer es planteja el seu futur polític en clau independent. A més d’un any vista de les municipals de l’any vinent, encara creu que és molt aviat decidir com ho farà, però té clar que sigui encapçalant un grup nou o bé integrant-se en alguna llista ja existent, entre les quals no descarta la de Junts, ho farà des del perfil d’independent, segons ha confirmat a Diari de Girona.

Després de concórrer als últims comicis amb el grup de Junts, haver estat vinculat al PDeCAT tot i no haver-ne estat militant, i sobretot d’haver ocupat la presidència comarcal, el perfil de Colomer semblava cridat a ser candidat a l’alcaldia. L’aparició de Manoli Vega com a proposta oficialista per encapçalar la llista de Junts, després que Jordi Munell renúncies a una quarta reelecció com a alcalde i la proposés com a successora, ha tancat aquesta via per a Joaquim Colomer. En tot cas es mostra obert a «parlar per veure com hi podria encaixar per treballar conjuntament», encara que també explica que «cada vegada em sento més còmode amb postures de diferents colors polítics sempre que tinguin la voluntat comuna de participar amb il·lusió en el futur del municipi i el territorri».

La figura política de Colomer ha anat en augment durant els últims anys, i la seva presidència comarcal sense incidències, han refermat el perfil de «tecnòcrata» que ell mateix vol reforçar. Els polítics de relleu al Ripollès que es desmarquen de la línia dels partits dels quals han format part i aposten en cas de continuar en actiu per fer-ho com a independents, és cada vegada més habitual, tal com ja va manifestar la mateixa alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, fa uns mesos. Costa també va presentar-se a les municipals per Junts, i forma part de l’equip de govern de Colomer al Consell Comarcal.