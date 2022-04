Les creadores del Mercat de Verges, les antiquàries Montserrat Serra i Marga Simon, han organitzat un mercat especialitzat en antiguitats a la Bisbal d’Empordà que se celebra al matí de l’últim dissabte de cada mes al passeig Marimont Asprer. Les dues sòcies expliquen que aquest nou mercat neix amb la idea d’especialitzar-se en les antiguitats i diferenciar-lo dels objectes de brocanters i vintage, així com dels objectes de segona mà, és a dir, és un espai on els usuaris hi trobaran menys parades, però on l’oferta és de més alta gamma perquè les antiguitats, segons Simon, es caracteritzen «per ser més antigues que els objectes de brocanters i tenen un estil més definit i de més qualitat». Des del sector critiquen la «manca de normes» que hi ha en alguns mercats: «Hi ha gent que ens hi dediquem i paguem a Hisenda i tot el que cal, però no tothom ho fa així. Cal una mica d’ordre», conclou Simon.