Vuit joves van atracar el 18 de març un policia local de Caldes de Malavella fora de servei quan sortia d'un bar a Banyoles.

L'agent els va mostrar la placa i van dispersar-se. Ell els va perseguir i la Policia Local va muntar un dispositiu amb els Mossos i va aconseguir detenir un dels autors i en van denunciar tres més que són menors d'edat.

Fets similars

Des de la Policia Local informen que en les últimes setmanes hi ha hagut fets similars i en total han rebut quatre denúncies -en un mes i mig- on també vuit joves són els protagonistes i que abordaven una sola persona i, aprofitant la superioritat numèrica, li roben tots els objectes de valor que portava a sobre. Amb aquesta detenció i els tres menors denunciats ara s'està investigant si són els mateixos protagonistes dels robatoris violents.

Els fets es remunten cap a les onze de la nit del divendres 18 de març quan un policia local de Caldes de Malavella, fora de servei, es va veure assaltat per un grup de vuit joves a la sortida d’un bar de Banyoles que el van rodejar per robar-li totes les seves pertinences.

A més, un d’ells, el que va resultar detingut, va fer la intenció de treure’s una navalla de la part posterior dels pantalons. En el moment que la víctima es va identificar com a policia, el grup de joves es va dispersar i van fugir del lloc dels fets mentre l’agent fora de servei els perseguia amb els seu vehicle, alhora que avisava a la Policia Local de Banyoles.

Arran dels fets, la Policia Local i Mossos d’Esquadra van activar un dispositiu de recerca que va acabar amb la localització i identificació de quatre persones, tres d’elles menors d’edat, que coincidien amb la descripció facilitada per la víctima.

Un cop aquesta va identificar i reconèixer els quatre joves, el major d’edat va ser detingut com a autor del robatori amb violència i intimidació i va passar a disposició judicial. Per la seva banda, els tres menors van ser denunciats com a investigats i lliurats als seus pares i hauran de declarar davant la Fiscalia de Menors.