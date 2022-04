El Departament de Salut ha posat en marxa un programa d’incentius als nous residents que triïn Medicina Familiar i Comunitària (MFiC), l’especialitat amb més dèficit de personal mèdic actualment. En les properes setmanes, els graduats que han superat les proves del MIR han de triar l’especialitat i el lloc on fer-la per tal d’incorporar-s’hi a finals de maig, segons el calendari establert.

La finalitat de la mesura, ja contemplada en el pressupost d’enguany, és promocionar l’especialitat, ja que és un dels eixos del nou Govern, i «afavorir l’equitat territorial, atraure i retenir talent». En aquest sentit, Salut està incorporant nous professionals de l’atenció primària com a referents de benestar emocional, fisioterapeutes o nutricionistes.

En concret, el programa contempla incentius anuals d’entre 5.000 i 9.000 euros anuals en funció de la llunyania de la plaça respecte a la ciutat de Barcelona. Així, els que s’incorporin a unitats docents de la Corona 1 (Àrea Metropolitana de Barcelona), rebran 5.000 euros l’any. Els que s’incorporin a la Corona 2 (resta de Barcelona), 7.000 euros l’any; i pels que s’incorporin a la 3 (resta de Catalunya) l’ajut serà de 9.000 euros l’any. La Regió Sanitària de Girona entra dins d’aquest últim grup, per tant tots els residents que s’incorporin aquest any ja podran gaudir d’aquest incentiu de 9.000 euros. Tenint en compte que la residència dura quatre anys, en total acabaran sent remunerats amb 36.000 euros.

En la convocatòria 2021-2022, es convoquen 370 places de MIR a tot Catalunya ─una de les ofertes més grans de l’Estat espanyol. En el cas de la regió de Girona, en corresponen un total de 40. La majoria, 33, es destinen a l’Institut Català de la Salut (ICS), l’empresa pública que presta el servei de la sanitat primària a bona part del territori, amb molt domini a les comarques gironines. Seguidament, n’hi ha 7 que corresponen a la unitat docent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE).

La meitat a Girona, Salt i Cassà

Les places de l’ICS es distribuiran de la següent manera: quinze a les quatre àrees bàsiques de la ciutat de Girona, Salt i Cassà de la Selva; cinc a Roses i Figueres; dos a Sant Feliu de Guíxols; quatre a Blanes, Tordera i Malgrat de Mar; quatre a Canet de Mar i, finalment, tres repartides entre Olot i Banyoles. En total, hi ha quinze àrees bàsiques que podran acollir MIRs, tres més que l’any passat. Les novetats són Cassà de la Selva, Malgrat de Mar i Olot/Banyoles.

«Necessitem molts metges de família i tots els incentius són bons per fer més atractiva l’especialitat» Ferran Cordón - Cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de l’ICS a Girona,

El Cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de l’ICS a Girona, Ferran Cordón, valora positivament la decisió d’incentivar els futurs residents per la mancança evident d’aquests especialistes. «Necessitem molts metges de família i tots els incentius són bons per fer més atractiva l’especialitat. A Girona l’impartim des del 1987 i mai s’havia aplicat una mesura com aquesta, esperem que sigui efectiva», explica a aquest diari. Paral·lelament, afegeix que «necessitem un impuls perquè l’atenció primària és la base del sistema sanitari».

El degà de Medicina de la Universitat de Girona, Joan San, recorda que des d’aquesta especialitat es pot arribar a l’excel·lència i posa d’exemple el cas de Rafel Ramos, que recentment ha sigut nomenat catedràtic a la Universitat de Girona.

Incentius per a Infermeria

De forma paral·lela, Salut també vol potenciar un altre dels grans eixos d’aquesta legislatura: la salut mental. És per això que també oferirà els mateixos incentius als residents d’Infermeria de Salut Mental que s’incorporin a les places de les unitats docents. A la Regió Sanitària en toquen cinc a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Com que també pertany a la zona més allunyada de Barcelona, els cinc nous residents també rebran 9.000 euros anuals. En aquest cas, la residència dura dos anys, en comptes de quatre, per tant la retribució total acabarà sent de 18.000 euros. També està previst que s’incorporin a finals del mes vinent.