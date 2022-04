La mort de Francesc Pardo a les portes de Setmana Santa ha fet que el Bisbat de Girona s’hagi de replantejar totes les celebracions d’aquests propers dies, ja que el bisbe no hi serà per presidir-les i encara falten setmanes perquè es faci públic el successor de Pardo. Mossèn Lluís Suñer ha estat nomenat administrador diocesà, de manera que serà ell qui dirigeixi la diòcesi fins que hi havi el nou bisbe. Tanmateix, la missa Crismal -que se celebra el dimarts Sant- ha d’estar obligatòriament celebrada per un bisbe, de manera que anirà a càrrec de l’arquebisbe de Tarragona,el gironí Joan Planellas, que dilluns va oficiar la missa exequial de Pardo. La resta de celebracions de Setmana Santa, si no hi ha cap canvi d’última hora, aniran a càrrec del president del capítol de la Catedral, mossèn Jaume Julià.

Aquest diumenge, que és diumenge de Rams, el Bisbat té previst fer un homenatge a Pardo a través d’un suplement al Full Parroquial dedicat íntegrament a la seva figura. El document inclou la biografia de Pardo, les paraules que Suñer li va dedicar en la missa de comiat i algunes de les reflexions que va el bisbe va difondre a través de les seves homilies, el Full Parroquial i algunes entrevistes. A més, aquest diumenge i el següent, dia 17, el Full Parroquial inclourà dues cartes pòstumes de Pardo, que havia deixat escrites abans d’ingressar a l’hospital. Durant els propers dies, a més, les parròquies de Sant Sadurní d’Anoia (on Pardo havia estat rector entre 1980 i 1997) i Torrelles de Foix (el seu poble natal) també dedicaran misses en record de la seva ànima. A Girona, dimarts tindrà lloc la missa crismal. Es tracta d’una litúrgia que serveix per beneir el Sant Crisma i la resta d’olis que serviran per ungir els malalts i batejats, i que ha d’estar presidida per un bisbe i concelebrada pel màxim nombre de preveres de la diòcesi. En aquest cas, l’encarregat de dirigir-la serà l’arquebisbe Planellas. Durant la missa crismal, a més, es comemoren els aniversaris d’ordenació dels preveres gironins. Enguany, se celebren els 50 anys de l’ordenació de Lluís Suñer, Cosme Badia i Joan Güell, així com els 25 de Ferran Jarabo i Jordi Reixach. La resta de celebracions de Setmana Santa, si no hi ha canvis, estaran presidides per mossèn Jaume Julià. Mentrestant, s’obre el compàs d’espera per a la designació del nou bisbe de Girona, que està pendent des de la renúncia de Pardo el passat mes de juny.