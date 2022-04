Ja fa una setmana que es va posar en marxa el nou protocol de Salut per fer front a l’actual situació epidemiològica de la covid-19. Entre els principals canvis, destaquen que les proves diagnòstiques ja només s’indiquen en persones amb factors de vulnerabilitat: majors de 60 anys, amb immunosupressió, embarassades i casos greus de la malaltia així com als àmbits vulnerables com centres sanitaris o sociosanitaris. A més, els casos confirmats de la població general ja no han de fer aïllament estricte però se’ls recomana que evitin el contacte amb persones vulnerables.

Les dades epidemiològiques ja només s’actualitzen dos dies a la setmana i, segons el darrer balanç, es confirma la davallada general de positius degut, en gran part, a la limitació de proves que diagnostiquen la covid-19. Prova d’això és que a la Regió Sanitària de Girona aquesta última setmana Salut ha fet un 42% menys de tests d’antígens. En total n’han dut a terme 5.427, mentre que la setmana anterior en van ser 9.373. En el cas de les PCRs, la baixada no és tan accentuada, ja que s’ha passat de 6.359 a 5.512. Respecte al nombre de positius detectat en aquest període, a Girona n’hi ha hagut un total de 1.027, 879 menys en una setmana. Tenint en compte que la positivitat només un 0,5%, s’evidencia que el fet que s’hagin fet menys proves és el principal motiu pel qual hi ha menys positius detectats. Segons va explicar l’investigador blanenc Salvador Macip a aquest diari, hi ha un «risc» d’infradiagnòstic i descontrol de casos des que s’ha implementat el nou protocol. De moment, només fa una setmana d’aquest canvi, per tant caldrà veure quina és l’evolució de la situació epidemiològica al llarg de les properes setmanes i més tenint en compte que estan sorgint noves variants més contagioses. La darrera, anomenada XE, és una combinació de l’Òmicron i l’Òmicron silenciosa i l’Organització Mundial de la Salut ja ha alertat del perill que pot suposar per l’elevat grau de transmissió que presenta. De fet, el nivell de contagi és un 10% més elevat que l’Òmicron. L’origen es remunta al Regne Unit on es va detectar el primer cas el passat 19 de gener. Augmenta la mitjana d’edat Una altra dada destacada és que la mitjana d’edat dels positius més recents cada vegada és més elevada. Segons l’última actualització del Departament de Salut, les persones que s’han contagiat de covid-19 aquesta última setmana a la Regió Sanitària de Girona tenien una mitjana de cinquanta anys, tretze per sobre de la mitjana del total de positius acumulats des de l’inici de la pandèmia.