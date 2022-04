Cornellà del Terri i Camós han estat els dos primers municipis que han acollit les xerrades informatives sobre el nou sistema de recollida de residus, que es començarà a implantar a partir del juny. Les trobades, organitzades pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, ja han aplegat 600 persones. Al llarg de la reunió, s’expliquen els motius del canvi de model, es planteja el nou sistema de recollida i el calendari d’implantació i, per últim, hi ha espai per a poder resoldre els dubtes i escoltar les aportacions que vulguin fer els veïns. El nou model de gestió de residus comarcal combina el porta a porta als nuclis urbans amb la recollida en àrees tancades de contenidors a les zones d’habitatges disseminats. Ara serà el torn de Fontcoberta (6 d’abril), Serinyà (7 d’abril) i Esponellà (20 d’abril).