El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, creu que retirar la mascareta dels interiors és «una bona mesura» perquè contribuirà a «normalitzar» el virus. Vilaplana explica que «la clau de volta» no és tant la transmissió, sinó la gravetat de la covid-19. I que ara, la xifra d'ingressats permet relaxar aquesta restricció, tot i que també creu que la ciutadania haurà d'estar preparada en cas que calgui fer «passos enrere». Sí que pensa, però, que la mascareta a l'entorn escolar s'hauria d'haver retirat ja fa dies. En aquest sentit, hi ha sintonia amb els directors d'institut de les comarques gironines. El seu portaveu, Joan Cumeras, diu que anar a classe sense mascareta facilitarà «la interacció social» dels alumnes.

«Penso que és una bona mesura perquè fa falta anar normalitzant la situació». El president del Col·legi de Metges de Girona avala la decisió de retirar l'obligatorietat de la mascareta en interiors després de Setmana Santa. I també creu que en alguns àmbits -esmenta específicament l'escolar- la mesura ja s'hauria d'haver pres abans. «Hi ha estudis que demostren que, a les aules, probablement ja s'haurien d'haver anat retirant», precisa. Per a Josep Vilaplana, allò que s'ha de tenir en compte a l'hora d'avaluar el relaxament de restriccions és, sobretot, la xifra d'ingressats per covid-19. «Si comencem a tenir infeccions menys greus i menys ingressos als hospitals i malalts a les UCI, això és la clau de volta del control de la pandèmia», assegura.

A la Regió Sanitària de Girona, segons dades de Salut, aquest dimarts hi havia 70 ingressats per covid-19, dels quals cinc estan en estat crític o semicrític. Els hospitals amb més pacients de coronavirus són el Trueta i el Santa Caterina. En el primer cas, hi ha 26 ingressats (dels quals dos en estat crític); i en el segon, dotze (un dels quals, crític). Arreu de la Regió, hi ha dos centres que no tenen cap pacient amb covid-19. Són la Clínica Girona i la Salus Infirmorum de Banyoles. «Evidentment, hem de tenir uns sistemes de salut ben entrenats i potents per fer seguiment de noves variants, però la clau de volta és la xifra d'ingressats, que pot saturar el sistema», reflexiona el president dels metges. I actualment, diu Vilaplana, no s'està en aquesta situació.

Sense abaixar la guàrdia

«Si els malalts són lleus i poden estar-se a casa, estem com ens trobàvem abans de la pandèmia amb els quadres gripals», reflexiona. Ara bé, el president dels metges gironins també subratlla que la retirada de la mascareta en interiors no vol dir que «s'hagi d'abaixar la guàrdia en absolut». «Al mateix temps, caldrà estar atents i fer passos enrere en cas que sigui necessari», precisa Vilaplana. Pel que fa als hospitals, sociosanitaris i transport -on la mascareta continuarà essent obligatòria- el president dels metges creu que aquí és adient mantenir la mesura. «D'alguna manera, en aquests àmbits han vingut per quedar-s'hi; perquè la pandèmia també ens ha ensenyat que la mascareta no tan sols protegeix contra la covid, sinó contra molts altres virus», subratlla.

Millorarà la interacció

A partir del 20 d'abril, després que ho aprovi el Consell de Ministres, la mascareta deixarà de ser obligatòria als interiors. I això també es traslladarà, doncs, a les aules. El portaveu dels directors dels instituts gironins, Joan Cumeras, diu que estan «molt contents» que se'n retiri l'obligatorietat. «El món educatiu es basa en la comunicació, i tot allò que hi ajudi segur que és una millora», explica. «Tenir la mascareta posada tot el dia dificulta tant la comunicació verbal com la no verbal», explica Cumeras. «Hem de tenir en compte que a l'etapa de l'adolescència és quan els alumnes es formen com a persones, i, per tant, aquesta manca d'interacció els perjudica en una etapa de creixement que és importantíssima», hi afegeix.

Cumeras, que també és director de l'IES Sobrequés de Girona, també creu, però que caldrà analitzar de quina manera la pandèmia ha afectat el jovent. «A l'institut, més que mai, hem tingut casos d'angoixa, i tots estem esperant el moment que es retirin les mascaretes per veure com canvia la cosa», explica. I en paral·lel, també diu que a partir del dia 20, s'haurà de veure si la retirada de l'obligació també comporta «problemes d'adaptació» en alguns alumnes. «Per tant, es desperten una colla d'incògnites; però és molt més positiu afrontar aquesta realitat que no pas la que teníem fins ara», conclou.