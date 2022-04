Una de les dades més optimistes d’aquest darrer balanç és la referent a la mortalitat per coronavirus. De fet, durant l’última setmana només ha mort una persona per la malaltia i es tracta de la dada més baixa en cinc mesos. De forma paral·lela, la situació hospitalària cada vegada és millor. Actualment, només hi ha sis pacients crítics ingressats a hospitals gironins i la xifra està bastant estancada des de fa dies. Al 24 de març es va superar una fita important i es va baixar de la desena de pacients. No s’assolien aquestes xifres des de l’octubre passat.