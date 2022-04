La gestió humana i del talent en el sector turístic és l’eix del nou fòrum TTM, que veurà la llum aquest dimecres a Barcelona amb l’impuls de les fundacions Guitart, Jordi Comas, CETT i de l’Agència EFE en un moment en què el negoci es recupera de la pandèmia, pendent ara de la situació geopolítica.

Els organitzadors defensen la importància d’una activitat que és motor de l’economia espanyola i que defineix actualment les seves bases des dels paràmetres de sostenibilitat, responsabilitat, compromís amb el territori i valors d’una nova humanitat.

Experts vinculats a aquesta gestió de capital humà exposaran els seus punts de vista a professionals, ocupadors, administratius i centres capdavanters en formació, recerca i transferència de coneixement.

La primera taula de la jornada, denominada «Keynote: L’ocupació i l’entorn laboral en l’hostaleria i la restauració», mostrarà un estudi sobre percepció de l’ocupació en el sector aquest 2022.

Posteriorment, sindicats, patronals, hotelers i la plataforma d’ocupació especialitzada en turisme Turijobs participaran en la conferència «Com fer el sector més atractiu a les noves generacions?».

El talent serà eix de debat en la següent taula, que comptarà amb noms destacats, com el de la directora d’Innovació, Educació i Inversions de l’Organització Mundial del Turisme, Natalia Bayona. Experts en formació i recursos humans prendran el relleu abans de donar pas a la clausura

Dues fundacions gironines com la Guitart i la Jordi Comas, al costat del centre universitari de referència de Turisme, Hostaleria i Gastronomia, el CETT, estan darrere d’aquest nou fòrum, que neix després de l’èxit consolidat del BTM de Lloret de Mar per aprofundir en la cerca de solucions per a un sector abocat al salt tecnològic i sacsejat per la pandèmia.