Recuperar el turisme internacional era un dels objectius del sector per a la temporada d’enguany dos anys després de l’inici de la pandèmia. La primera gran revàlida de l’any serà la Setmana Santa, però les primeres xifres que tenim de 2021a Catalunya, mostren encara unes dades molt allunyades de les que hi havia abans de la pandèmia.

Així, segons les dades provisionals de l’Estadística de Moviments Turístics Fronterers de l’INE, Catalunya va rebre en els primers dos mesos de l’any prop d’1,1 milions de turistes internacionals, xifra que suposa un descens de més del 40% respecte al mateix mes del 2019.

Mentrestant, les reserves de viatgers internacionals que arribaran a Catalunya en avió per Setmana Santa es troben un 29% per sota a les del 2019, any anterior a la pandèmia. Així ho ha assegurat el cap d’Intel·ligència de Mercat de la consultora Forwardkeys, Juan Antonio Gómez, en una roda de premsa a la seu del Ministeri al costat del secretari d’Estat, Fernando Valdés. Segons Valdés, el cas de Catalunya s’explica perquè Barcelona depèn d’una «manera més activa» dels vols de llarg radi, que estan tardant més a recuperar-se al mateix nivell que d’altres que ja presenten la mateixa demanda o superior que al 2019. Al conjunt de l’Estat, el govern espanyol espera recuperar un 80% de turistes internacionals a l’abril respecte el mateix mes del 2019.

Per comunitats, l’única que presenta més reserves que la Setmana Santa de fa tres anys són les Illes Balears, amb un 14% més, mentre que la resta es troba per sota, com per exemple les Illes Canàries (-3%), el País Valencià (-3%), Andalusia (-8%) i la Comunitat de Madrid (-15%), segons dades de ForwardKeys corresponents al 25 de març i que només té en compte les reserves aèries.

En un roda de premsa des de la seu del Ministeri, el secretari d’Estat, Fernando Valdés, afirmava que Espanya és percebuda com un destí segur per l’alt índex de vacunació entre la població amb la doble pauta, actualment un 92,4%. A més, apuntava que la incertesa ja no està causada per la pandèmia sinó per la guerra entre Rússia i Ucraïna. En aquest sentit, ha dit que cal ser «prudents» per com pot afectar les previsions de Setmana Santa i també de l’estiu el conflicte bèl·lic, tant per la seva durada com per la seva intensitat.

Amb tot, Valdés, ressaltava que Espanya és un dels països més ben posicionat per recuperar els turistes perduts per les restriccions en la mobilitat durant la pandèmia.

Si es té en compte la Setmana Santa (8-18 d’abril), Espanya té un 13% menys de reserves que el mateix període del 2019, unes xifres semblants a les de Grècia (-11%) i Portugal (-15%). En canvi, la República Dominicana i Mèxic tenen un 12% i un 5% més de reserves, respectivament. D’altra banda, els principals mercats seran Dinamarca (+44%), Suècia (+39%) i Colòmbia (+37%), seguits d’Alemanya (+26%) i el Regne Unit (+13%) i els destins preferits són les Illes Balears (+14%), les Illes Canàries (-3%) , el País Valencià (-3%), Eivissa (+34%), Palma (+12%) i Tenerife (+7%).

Pel que fa els vols internacionals, es trobarà un 7% per sota respecte els nivells de la Setmana Santa, que en el cas de Barcelona s’accentua fins al -16% i a Madrid fins al -13%, segons dades de la consultora. En canvi, augmenten en destins com Eivissa (+16%), Palma (+3%), Tenerife (+11%) i Fuerteventura (+17%).