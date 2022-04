En la Medicina, com en molts àmbits, sempre resulta necessari recórrer als orígens per entendre que hi ha molts aspectes que ens han permès evolucionar, però no sempre ha sigut així. «Les reticències al progrés es van repetint al llarg de la història», explicava ahir l’historiador Joaquim Nadal, durant la presentació de la reedició del recull de cartes que el metge de Puigcerdà, Francesc Piguillem, va escriure en agraïment a la mare que li va permetre vacunar els seus tres fills com a primer assaig a Espanya.

Ja fa més de 200 anys que Piguillem va introduir la vacuna a Espanya, concretament, contra la verola, malaltia que causava deformacions físiques importants. Ja aleshores va haver de lluitar contra el moviment antivacunes quan assegura en una de les cartes que va ser «rebutjada per la multitud i reprovada d’aquells facultatius que blasfemen allò que ignoren». I malgrat que els primers resultats van ser molt bons i les inoculacions es van estendre ràpidament per tot Espanya, l’escepticisme encara va durar molts anys. En una de les últimes cartes encara va fer constar que hi havia dubtes sobre si seria efectiva al cap de deu anys. Malgrat tot, ell mateix va vaticinar que la verola «es destruiria» i els descendents «només la coneixerien a través dels llibres d’història», tal com havia passat amb la lepra. Efectivament, el temps li acabaria donant la raó, ja que el 6 de setembre de 1979 la verola es va considerar mundialment extingida.

«Des del Col·legi de Metges hem trobat oportú reeditar el llibre ara, tenint en compte el paral·lelisme que s’estableix amb la pandèmia actual, i també per commemorar el 250 aniversari del seu naixement», exposa el president del col·legi gironí, Josep Vilaplana, al pròleg de la reedició. Nadal va insistir en el fet que hi ha aspectes que no han canviat en 200 anys, com els moviments antivacunes, i va exposar un cas hipotètic, però a la vegada real si hagués pogut ser possible, per exemplificar-ho: «si Piguillem hagués tingut Twitter, possiblement l’haurien crucificat, tal com ha passat ara amb altres investigadors».