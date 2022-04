El director gerent de l'Hospital de Campdevànol, Joan Grané, admet estar preocupat per l'anunci de retirada de les mascaretes en espais interiors a partir del 20 d'abril. «Les dades que tenim no són bones. A l'exterior no té sentit, però en espais interiors crec que volem córrer massa», assegura. En aquest sentit, demana prudència a la població. Per altra banda, Grané creu que la situació empitjorarà després de Setmana Santa. «La gent no es quedarà a casa i aquest virus vol contacte», explica. Ara mateix, a Campdevànol hi ha dues persones ingressades amb covid-19 lleu i un professional de baixa. L'hospital va patir un brot a finals del 2020 i va decidir atendre només pacients amb covid-19.