Lloret Turisme ha reactivat enguany la seva aposta per la promoció en esdeveniments locals i interancionals després que el 2020 la pandèmia trastoqués la seva activitat. En les últimes setmanes ha participat al Saló B-Travel (Barcelona), a la la Conferència Internacional i l’Assemblea General 2022 d’European Cities Màrqueting (Hamburg), a la Copenhagun Bike Show (Dinamarca), i a l’Sports Convention (Londres).

«Ens trobem a prop de Setmana Santa i Lloret és una destinació propera amb una àmplia oferta de lleure. Els darrers anys, amb la pandèmia i les restriccions de mobilitat, hem tingut l’oportunitat de mostrar al públic català un Lloret de Mar que per a molts encara és desconegut. Disposem d’una programa d’activitats de cultura, esdeveniments i propostes d’oci per gaudir de la natura durant tot l’any i una oferta d’allotjament renovada i especialitzada per als diferents tipus de públic», explica Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, després de participar al saló B-Travel de Barcelona.

Respecte les accions promocionals específiques vinculades al turisme esportiu, des de Lloret Turisme recorden que aquest trimestre s’ha produït una reactivació d’aquest sector. Al marge de la participació en actes internacionals, el municipi també sol acollir «famtrips». Els darrer, fa pocs dies, va ser el de Vélo Expérience, un operador turístic francès especialitzat en ciclisme de carretera. Pocs dies abans va haver-n’hi un altre de Trainingkamps.com especialitzat en estades d’entrenament i esdeveniments, Aquestsfamtrips es porten a terme en coordinació amb el Club de màrqueting de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona.

Actualment Lloret de Mar compta amb 14 hotels i 2 agències especialitzades certificats en turisme esportiu.