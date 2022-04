L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) farà una permuta per comprar els terrenys de Can Miquelet. Es tracta d'una finca de 6.000 m2 que hi ha al centre del poble i que el govern local preveu destinar a espai públic. L'objectiu d'aquesta comprar és evitar que aquest prat passi a mans d'una promotora privada i hi edifiqui. Ara, el plenari ha aprovat una partida econòmica amb la qual preveu segellar l'acord de compra. El govern local va començar a negociar amb els propietaris dels terrenys la tardor del 2019 i ara es preveu tancar un acord per un preu molt per sota del de mercat. En el plenari de Sant Joan les Fonts, l'equip de govern també ha aconseguit l'aval per destinar 115.000 euros de romanent al centre cívic.

Amb la llum verda dels regidors de Junts i l'abstenció del grup Sant Joan Plural, l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ja té llum verda per tancar una permuta i comprar els terrenys de Can Miquelet. Es tracta d'un punt i final a unes negociacions que van començar a la tardor del 2019. L'objectiu del consistori és que el prat de 6.000 metres quadrats passi a mans municipals. D'aquesta manera, s'evita que una promotora privada compri la finca i comenci a edificar-hi. En l'últim plenari de Sant Joan les Fonts també s'ha aprovat destinar una part del romanent del 2021 al centre cívic. Es tracta de 115.000 euros que permetran engreixar la partida prevista fins a 390.000 euros. Aquests diners serviran per rehabilitar l'antic escorxador i convertir-lo en un centre cívic per a tit tipus de públic i els usuaris de l'antiga llar d'avis passaran en aquestes noves instal·lacions. També hi ha actuacions destinades a la zona de Begudà, amb una partida dedicada a recuperar i millorar alguns camins de Begudà. Una part important es destinarà a la recuperació de l'antic camí del molí de Begudà i camí de mules que unirà el nucli antic de Begudà amb Sant Joan les Fonts.