Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, va alertar ahir a través d’un comunicat del «gran nombre de queixes i incidències» que ha recollit per part de persones amb discapacitat intel·lectual, familiars i professionals del sector, en relació al procés selectiu de la primera prova de la convocatòria reservada a persones amb discapacitat intel·lectual de la Generalitat de Catalunya. En concret, el col·lectiu va denunciar que l’examen, que va tenir lloc el passat 18 de desembre de 2021, incloïa preguntes que no apareixien al temari adaptat, no s’ajustava a les normes de lectura fàcil i incorporava una prova que descomptava les respostes errònies. A més, va lamentar que les proves no segueixen els documents de recomanació elaborats pel sector i que Dincat havia traslladat a la Direcció General de Funció Pública de cara a l’elaboració de l’examen.

Un cop fet l’examen, Dincat va assegurar que va fer arribar un informe a la Generalitat de Catalunya «amb les incidències recollides i les recomanacions amb l’objectiu que aquesta obrís un canal de comunicació que permetés treballar conjuntament en la millora dels processos selectius adaptats». Tot i això, va lamentar que «malauradament» l’administració «no ha donat resposta a cap de les peticions del sector». Segons Dincat, les dificultats recollides en l’informe s’han traduït en el fet que només han superat la prova 134 persones, mentre que hi havia un total de 151 places reservades pel col·lectiu. A més, Dincat no va descartar que la xifra es pugui reduir encara més, ja que encara falta que es publiquin els resultats de les altres dues proves restants, una d’elles també eliminatòria. El seu director, Carles Campuzano, va assegurar que estan «indignats» perquè no s’han seguit «les seves recomanacions» ni s’ha obert un espai de col·laboració que els permetés incidir en aquelles qüestions «més rellevants». Davant aquesta situació, Dincat ha obert un espai de recollida de queixes a la seva pàgina web amb l’objectiu de monitoritzar-les i traslladar-les a la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.