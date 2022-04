Una persona amb problemes de salut mental ha amenaçat de mort l'alcalde d'Olot, Pep Berga. L’home, que hauria deixat de seguir el pla de medicació, va fer una trucada telefònica a la centraleta de la policia municipal d’Olot, demanant l’adreça de l’alcalde, un desig que evidentment la policia no va fer realitat. «Suposo que vostè ha anat a l’acadèmia de policia de Catalunya i sap què és una Sig Sauer 380 [un tipus de pistola]. Doncs, que vagi al tanto aquest fill de puta català independentista de merda, i vostès igual, no sou ni policies ni res», va dir, tal com avança El Punt. «Ara estic tranquil, però fins fa poc no les tenia totes», ha expressat Berga, que ha denunciat els fets, a Ràdio Olot. «És una llàstima que hi hagi persones disposades a resoldre problemes apuntant a càrrecs que estan al capdavant d’ajuntaments», sentencia.

Les amenaces a Berga no són les primeres que rep un alt càrrec de les comarques gironines. Aquesta setmana s'ha sabut que l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, havia denunciat amenaces fins a tres ocasions. L’alcaldessa de Figueres ha denunciat amenaces de mort en tres ocasions