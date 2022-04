La Guàrdia Civil ha desmantellat una falsa botiga de sofàs que utilitzava Internet com a punt de venda per una estafa de 543.095 euros amb afectats a Girona i a 20 províncies més.

Segons va comunicar la Direcció General de la Guàrdia Civil, la denúncia d’un perjudicat a Sant Joan d’Alacant va iniciar la investigació. La víctima havia comprat en línia un sofà per 2.100 euros que no li havia arribat. Tampoc li van retornar els diners i l’empresa no li va facilitar cap solució.

Es van interposar queixes i denúncies a diverses províncies, com Girona, Barcelona, Tarragona, Cantàbria, Bilbao, Múrcia o Madrid. La policia compta en localitzar més víctimes.

Durant la investigació s’han detingut tres persones a Astúries i València. En dos registres efectuats a naus industrials de València, els agents van trobar amagats uns 120 sofàs. Les suposades instal·lacions de l’empresa a Gandia estan abandonades i la mercantil associada no tenia cap activitat registrada. Havia operat entre 2011 i 2021.

Els venedors es presentaven com una marca consolidada, prometia 100 dies de prova i cinc anys de garantia. Oferien sofàs a preus molt competitius amb condicions d’entrega ràpids a canvi d’una taxa.