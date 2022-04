El conflicte entre els sindicats i el Departament d’Educació continua sense avenços després de la darrera proposta de la conselleria de dijous passat.

Aquesta contemplava una inversió de més de 138 milions d’eruos per al curs vinent en l’aplicació de diverses mesures. En concret, la reducció de ràtios, la conversió dels terços en mitges jornades, la incorporació de 216 dotacions de Personal d’Administració i Serveis (PAS) i Personal d’Atenció Educativa (PAE), 890 dotacions docents, l’increment de 852 dotacions de professorat d’FP i l’equiparació salarial, garantida per la nova Llei d’FP.

Més enllà d’aquestes propostes, el principal punt de desacord està en la recuperació de l’horari lectiu per als docents. La conselleria va acceptar reduir una hora lectiva per als mestres però des de l’1 de setembre del 2023 i no del 2022 com demanen els sindicats. En el cas de Secundària, l’administració ho ha proposat per al 2024 i els sindicats ho exigeixen per al curs vinent. En aquest punt, Educació va defensar que s’ha mogut del seu posicionament inicial i va insistir als sindicats a que facin el mateix. A més, el Departament d’Educació va assenyalar que aquesta inversió de més de 170 milions no és possible per al curs vinent però, a més, va afirmar que tècnicament no és possible avançar-ho perquè les plantilles ja estan calculades i carregades als aplicatius.

Un altre punt on no hi ha acord és en el retorna la caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal de més de 55 anys. El Departament d’Educació va defensar que s’ha mogut ja que en el primer document ho deixaven per a la propera legislatura i ara ho inclouen per al curs 2024-2025.

D’altra banda, tampoc hi ha acord sobre dos temes cabdals: la retirada del decret de plantilles i l’avançament del curs escolar. Pel que fa al primer, Educació es va comprometre a millorar la publicitat i la transparència en els llocs de treball vacants i va proposar la creació d’un grup de treball per a l’actualització del decret, però no la seva retirada. Pel que fa al calendari, va insistir en que es tracta d’un tema de política educativa que no afecta els drets laborals dels treballadors.