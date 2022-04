Amb el lema Activa’t i comença a sumar es vol continuar promovent l’activitat física, des de l’atenció primària i comunitària, com a eina de salut i benestar, i estendre els efectes beneficiosos d’aquesta pràctica enfront del sedentarisme. Ahir, en el marc del Dia Mundial de l’Activitat Física es van organitzar caminades des de la majoria de centres d’atenció primària, com és el cas de Can Gibert del Pla.