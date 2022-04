Ripoll ha acollit l’entrega de la setzena edició dels premis G! de turisme, organitzats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Enguany, els guardons honorífics han anat a parar a la família Mestres, nissaga del sector dels càmpings de la Costa Brava; la companyia de transports Sarfa, SL; el professional del sector turístic Josep Comaposada i la cap de sala del restaurant Miramar, Montse Serra. L’entrega ha tingut lloc a l’antiga església de Sant Pere de Ripoll. L’acte va estar presidit pel president de la Diputació i el Patronat, Miquel Noguer, i hi han assistit més de cent convidats entre autoritats, guardonats i representants del sector turístic gironí.

En el decurs de la cerimònia s'han lliurat nou premis en tres categories: premi de recerca, premis a la comunicació turística i premis d’honor i especials. Dins dels premis honorífics, el premi Josep Pujol i Aulí a la trajectòria professional ha sigut per a Josep Comaposada i Seuba, en reconeixement a «la seva llarga trajectòria professional durant la qual s’ha dedicat al sector turístic, majoritàriament al de l’allotjament turístic». Del premiat també se n'ha reconegut «l’esforç i compromís amb el sector i amb la cultura, amb el qual ha contribuït a la projecció de la marca Costa Brava a l’exterior».

El premi Xiquet Sabater al projecte empresarial ha sigut per a l’empresa Sarfa, en reconeixement a «l’excel·lent tasca desenvolupada en els seus cent anys d’història, durant els quals ha interconnectat el territori i ha contribuït al desenvolupament i el posicionament del sector turístic gironí». El premi especial Juli Soler i Lobo, dins l’àmbit gastronòmic, ha anat a parar a mans de Montse Serra i Buixeda per dos motius: per una banda, per la seva trajectòria i experiència professional en l’àmbit de la restauració, ja que «ha portat l’ofici de cap de sala del restaurant Miramar de Llançà a l’excel·lència», i, d’altra banda, per la seva vocació de «servei i cultura de l’esforç de què sempre ha fet gala, la dedicació i l’estima per la Costa Brava». Finalment, l’últim premi honorífic, el premi especial Jordi Comas i Matamala, ha estat destinat a la família Mestres, per haver-se convertit en una família capdavantera en la gestió dels càmpings, «sempre amb afany d’innovar, crear producte i créixer tenint present la seguretat, la sostenibilitat, la qualitat i la innovació».

Premis de comunicació

Durant la tarda també s'han entregat els premis de comunicació turística, d’àmbit internacional i que es troben entre els més ben dotats de l’Estat, amb 12.000 euros. El premi Climent Guitart a la «Millor projecció dels valors i atractius turístics de la Costa Brava i/o Pirineu de Girona en clau inspiradora», dotat amb 3.000 euros, ha sigut per a Álvaro Sanz i Alonso pel monogràfic publicat a la revista Descobrir, Transpirinenca. La Gran Aventura dels Pirineus, en reconeixement a la complexitat, transversalitat i qualitat del projecte, així com per divulgar i projectar els atributs paisatgístics, culturals i turístics del Pirineu de Girona. El premi a la «Millor experiència turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona», dotat també amb 3.000 euros, ha sigut per a l’equip de la cadena de televisió francesa France 2, integrat per Marie Candice Délouvrie, François Guinle, Nicolas Trau i Cédric Zacchia, pel reportatge «Espagne à la découverte du Cap de Creus», en reconeixement a la projecció i difusió dels valors i atractius naturals, culturals i turístics del Parc Natural de Cap de Creus i de la destinació Costa Brava.

El guardó al «Contingut més original i innovador sobre l’oferta turística de la Costa Brava i/o Pirineu de Girona» ha sigut per a Manuela Kirschner i Matthias Bergbauer, editors de la revista alemanya especialitzada en el submarinisme Silent World, pel reportatge «Costa Brava- Wilde Küste», en reconeixement a la qualitat dels textos i les fotografies, així com per presentar una perspectiva nova que combina experiències de submarinisme amb l’oferta turística de la Costa Brava. Finalment, el premi a la «Millor proposta i/o experiència en turisme sostenible a la Costa Brava i/o Pirineu de Girona» ha anat a parar a Carme Escales i Jiménez, per la col·lecció d’articles «El jardín de los remedios», «El sueño de vivir entre caballos: su magia y la vida en el campo» i «Pedalear con otro sentido», publicats a la versió digital de la revista Traveler Condé Nast, en reconeixement a la varietat i originalitat dels continguts i a la difusió d’experiències ecoturístiques i inclusives de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Finalment, el premi G! de recerca Yvette Barbaza al millor treball de recerca, dotat amb 6.000 euros, l'ha rebut Maria Teresa Monje i Alegret, pel desenvolupament del projecte d’investigació «El geoturisme a les comarques gironines. El Geotrail inPyrenees: una proposta geoturística per a donar a conèixer els recursos geològics del Pirineu de Girona».