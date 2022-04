La línia ferroviària que connecta Girona i Barcelona va tornar a ser la línia de mitja distància més utilitzada de tot l’Estat durant l’any 2020, en plena pandèmia. Malgrat que el seu nombre d’usuaris va caure un 57,6% respecte l’any anterior degut a les restriccions de mobilitat i la reducció del nombre de trens, sobretot TAV, la van utilitzar un total de 871.839 usuaris. La segona línia d’aquestes característiques amb un major ús va ser la de Madrid-Valladolid, amb 608.628 passatgers. Són dades extretes de l’informe anual de l’Observatori del Ferrocarril a Espanya 2020, publicat el desembre passat.

Segons aquestes xifres, la connexió entre Girona i Barcelona va tornar a ser, l’any 2020, la línia de mitja distància més utilitzada de tot Espanya, malgrat que Renfe va reduir dràsticament el nombre de trens per la pandèmia, especialment en el cas de l’alta velocitat. Per tot plegat, els 871.839 viatgers van suposar un descens del 57,6% respecte els més de dos milions de passatgers que havia registrat la línia durant el 2019, abans que arribés la covid-19.

La reducció de trens d’alta velocitat va fer que, a diferència dels anys anteriors, durant el 2020 la majoria d’usuaris no es desplacés entre Girona i Barcelona amb TAV, sinó amb trens de mitja distància. D’aquesta manera, va haver-hi 470.804 persones que van utilitzar els trens de mitja distància, mentre que 382.181 van anar amb Avant i 17.362 amb AVE. També hi va haver 1.492 persones que van utilitzar trens de llarga distància. En canvi, abans de la pandèmia, els serveis més utilitzats entre Girona i Barcelona eren els Avant.

Pel que fa als serveis d’alta velocitat entre Girona i Figueres -la novena línia de mitja distància amb més viatgers de l’Estat-, la reducció de passatgers durant la pandèmia no va ser tan abrupta, ja que durant el 2020 en va tenir un 47,1% menys que al llarg de 2019: en total, el primer any de pandèmia van fer servir aquesta línia 290.320 persones. D’aquestes, la immensa majoria (262.670) van desplaçar-se amb trens de mitja distància, mentre que 27.650 van utilitzar els Avant. En aquest cas, les connexions entre les capitals altempordanesa i gironina ja eren majoritàriament a través de trens de mitja distància abans de la pandèmia, de manera que no significa un canvi.

Finalment, pel que fa al recorregut entre Figueres i Barcelona (que ocupa la desena posició a nivell estatal), va tenir un total de 283.956 usuaris durant el 2020, el que va suposar una caiguda del 56,8%, per tant, molt similar a l’experimentada en el tram Girona-Barcelona. En aquest cas, la majoria d’usuaris es van concentrar en la modalitat Avant (149.381 persones), seguit dels que van optar pels trens de mitja distància (117.912 usuaris).