L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la inversió de 412.658 euros per tal de millorar vuit quilòmetres de carrers a la ciutat. Es tracta d'una actuació prevista en el Pla d'Asfalt, que ha posat en marxa el consistori de la capital de la Garrotxa. En concret, es millorarà el ferm de més de 6.2 quilòmetres de carrers, 1.2 quilòmetres de voreres i 729 metres quadrats de rebaixos de pas de vianants. A més, l'Ajuntament ja treballa en una segona fase del Pla d'Asfalts que preveu executar aquest any i que permetrà donar sortida a les necessitats que no s'han pogut incloure en aquesta primera convocatòria. Està previst que aquesta actuació duri uns dos mesos.

A banda, la Junta de govern Local d'aquest dijous ha aprovat col·locar plaques fotovoltaiques a l'escola Sant Roc d'Olot. La nova instal·lació funcionarà en règim d'autoconsum, comptarà amb un potència de 8,3 kW i preveu la producció de 10.000 kWh/any, la qual cosa permetrà la reducció de les emissions de CO2 en 3,3 tones anuals, i de més de 1.200 € en la factura elèctrica de l'equipament. S'espera que amb aquesta mesura es generi el 17% del total de l'energia que necessita el centre. El cost de les plaques és de 18.005,95 € i els treballs per col·locar-les duraran dos mesos. L'actuació en aquest centre escolar s'afegeix a les que ja s'han dut a terme en altres edificis i municipals, com la seu de la Policia Municipal d'Olot, la llar d'infants del Morrot o l'escola del Pla de Dalt.