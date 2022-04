El Parlament va validar ahir el decret llei per a accedir a les dades de l’alumnat per a poder-lo distribuir de manera equilibrada i evitar així la segregació. La normativa ha de permetre «l’intercanvi bidireccional d’informació entre administracions amb competències educatives». D’aquesta manera, el Departament d’Educació podrà accedir a les dades dels ens locals per a poder complir el que marca el decret d’admissions. Aquí entren diferents situacions socioeconòmiques i socioculturals, com ara les famílies ateses pels serveis socials en els darrers 24 mesos, les que reben ajuts socials en què el llindar de renda a partir del qual es bonifica se situa per sota de l’indicador de renda de suficiència, les que estan en situació d’exclusió residencial, les que són beneficiàries d’ajuts al lloguer i les que no tenen permís de residència. Per la seva banda, les entitats locals també podran accedir a dades personals, de residència i educatives dels alumnes de què disposa el Departament d’Educació. Amb tot, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va assenyalar que «és un intercanvi que agilitza els processos». El decret es començarà a aplicar a partir del curs vinent.