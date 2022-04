El grup de recerca en Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona té diverses línies d’investigació vinculades al disseny i implementació de programes de rehabilitació i exercici físic per la millora de la qualitat de vida en les malalties cròniques com per exemple el càncer, l’alzheimer i l’ictus. Bernat Carles Serdà explica que, en el cas de l’ictus, s’ha demostrat que l’exercici físic és «primordial» per tal de recuperar-se, en el cas dels ictus isquèmics. «Tot i que no es pot generalitzar perquè cada cas és diferent, és cert que en tots els casos s’ha produït una millora gràcies a l’activitat física». A més, detalla que estan recomanant la «tècnica del mirall», que consisteix en què la persona que té un ictus es basa en la mobilitat del «costat bo» del cos i reprodueix el moviment en la part afectada.

De forma paral·lela, també estan dissenyant programes d’exercicis per dur a terme a casa, sobretot aquelles persones d’edat molt avançada i que han patit alguna fractura òssia, a més de patir altres patologies. «En el cas del càncer, estem treballant en exercicis personalitzats per tal de pal·liar el gran cansament derivat de sessions de quimioteràpia o radioteràpies agressives», apunta Serdà. Exercicis contra el «burnout» Finalment, una de les conseqüències més evidents de la pandèmia en el personal sanitari és tot l’estrès i malestar emocional que s’ha generat, fins a tal punt que s’han disparat els diagnòstics de burnout. Des del grup de recerca també estan dissenyant exercicis físics per millorar aquest problema, i és que «l’esport també és un molt bon tractament per millorar la salut mental», conclou.