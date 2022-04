«Una vegada vaig veure escrit en un cartell escolar ‘Educació Infantil’ sense accent. En dir-li a la directora, em va dir: ja, però en aquesta etapa no ensenyem les normes d’accentuació». Aquesta anècdota del professor de Llengua Catalana Albert Bayot, que de tant colpidora pot sonar còmica, deixa palesa la «deixadesa» de la comunitat educativa i, per extensió del conjunt de la societat, pel que fa al català.

Partidari que la llengua catalana «no l’hem recuperat mai», va advertir que cal ser «realista». En aquest sentit, va assenyalar que «l’entorn sociolingüístic és el que hi ha» i «no té res a veure una aula de Sarrià amb una de Banyoles». En el context actual, a més, va lamentar que s'ha diluït la penetració de TV3 a les llars catalanes, ara absent en l'imaginari de l'alumnat, que consumeix plataformes per «streaming» i xarxes socials. Una realitat que va corroborar el testimoni d'una desena de docents en actiu, que fil a fil van anar teixint la realitat lingüística a les aules. Una de les evidències, van assenyalar, és que «els alumnes catalanoparlants es comuniquen entre ells en castellà perquè tenen la sensació que és la llengua que està de moda». Una pràctica propiciada, sobretot, per la irrupció de les xarxes socials, que ja «no veuen la necessitat en utilitzar el català fora de les aules». Una llengua a la que, van assenyalar, «no li donen cap valor», també, per la «manca de referents». Els docents van reclamar que «l’espai del migdia i les extraescolars han d’anar molt lligades al projecte lingüístic del centre» per a fomentar l’ús de la llengua. A més, van assenyalar que no es pot obviar «l’allau» d’alumnes nouvinguts. «El professorat es dirigeix a les famílies en castellà, sense qüestionar-se res», van lamentar.

Tot i així, Bayot té clar que la defensa del català no passa per trepitjar el castellà. «No podem convertir la nostra guerra en un enfrontament, mai defensaré el català anant en contra del castellà o del xinès». Aquest és, precisament, el deure moral de l'educació: «el respecte a la diversitat cultural i lingüística». Però la justícia, lamentar el també director de l’institut de Sarrià de Ter, ha fet una «intromissió inacceptable» a l’escola, i va afegir que hi ha qui creu que «el català és la llengua dels independentistes i el castellà la dels que no, i això no és així». A més, va assenyalar que «no accepto que un tribunal ens digui com hem de fer les coses» i va defensar que «l’ús que fem de les llengües és una decisió pedagògica». A més, va assenyalar que «el català ha de ser la llengua vehicular perquè és la pròpia i és la que es troba clarament minoritzada».

Per la seva banda, la portaveu de Som Escola i vicepresidenta d’Òmnium Cultural, Marina Gay, va apuntar que «hem viscut a cegues la realitat als instituts i a les escoles, hem defensat el model d’immersió lingüística com a cas d'èxit pel que fa a la cohesió social, però les dades ens mostren que això no és ben bé així». Tot i això, va assenyalar que «no podem dir que el model està mal definit, però sí que hi ha hagut manca de cura en la seva implementació». Els tribunals, va assenyalar, ens porten «12 anys d’avantatge». I és que va recordar que l’any 2010 «el Tribunal Constitucional ens va dir que el castellà també s'havia de reconèixer com a llengua vehicular, però com que no es va fer res, ara ho han volgut resoldre amb un percentatge imposat».

En paral·lel, ahir el Parlament va aprovar un altre punt de la moció que insta el Govern a «garantir i aplicar» el català «com a única» llengua vehicular a tots els centres.