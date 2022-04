Tot i que les projeccions de població de l’Idescat i l’INE per Catalunya i Espanya preveuen increments de població en els pròxims anys, hi ha experts que posen en qüestió aquesta evolució Un estudi publicat a la revista Lancet revela que la població mundial està a punt de canviar de tendència i començarà a reduir-se d’aquí a poques dècades. El nombre d’habitants de la Terra no ha parat de créixer des del segle XIV, segons recorda aquest informe, l’autor principal del qual és Stein Emil Vollset, catedràtic de salut Global d’Institut de Mètrica i Avaluació Sanitària (EUA). La reducció de la fertilitat, per una major educació de la dona i l’extensió dels anticonceptius, n’és una de les principals causes. Segons l’informe, Espanya serà un dels països més afectats per aquest descens poblacional.

Actualment viuen al planeta uns 7.800 milions de persones. L’informe assenyala que la població mundial arribarà a un punt màxim de 9.700 milions l’any 2064, tenint en compte una sèrie de paràmetres i les tendències actuals relacionades amb ells. Tot i això, a partir d’aquesta data, la demografia mundial iniciarà un lent però inexorable declivi que situarà la població terràqüia en 8.790 milions de persones l’any 2100. Segons les taules que apareixen en l’informe, fins a 23 països, entre ells el Japó, Espanya, Tailàndia, Itàlia, Portugal o Corea del Sud, veuran reduïda la seva població en un 50% per les baixes taxes de natalitat i el consegüent envelliment de la població. Fins i tot la Xina, que és el país més poblat, passarà dels actuals 1.400 milions de persones a 732 milions per a 2100. Pèrdua de PIB El cas d’Espanya resulta paradigmàtic, ja que, en realitat, la tendència al decreixement poblacional ja hauria començat i continuarà accentuant-se a mesura que passin els anys, fet que afectarà de manera «considerable» l’economia. Segons l’estudi, Espanya ocupava el 2017 el lloc número 13 pel que fa al PIB. Però com conseqüència de la pèrdua de població laboral i producció econòmica, Espanya passaria a ocupar el lloc 17 l’any 2030, cauria fins al 18 el 2050 i es precipitaria fins al 28 l’any 2100. Vollset recorda que «l’última vegada que la població mundial va disminuir va ser a mitjan segle XIV, a causa de la pesta negra». «Si els nostres pronòstics són correctes, aquesta serà la primera vegada que el descens de la població es degui a la disminució de la fertilitat, en contraposició a esdeveniments com a pandèmies o fams», afegeix. Àfrica i Orient Mitjà, a l’alça Ara bé, aquest descens no tindrà lloc de manera uniforme en tot el planeta: fins i tot hi haurà països on creixerà el nombre d’habitants. És el cas del nord d’Àfrica, Àfrica subsahariana i Orient Mitjà, que triplicaran la seva població, passant de 1.030 milions en 2017 a 3.070 milions en 2100. «Àfrica i el món àrab marcaran el futur, mentre que Europa i Àsia perdran influència. A finals de segle, el món serà multipolar, amb l’Índia, Nigèria, la Xina i els Estats Units com a potències dominants», assenyala aquest investigador.