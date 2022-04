La població gironina continuarà creixent al llarg de la propera dècada, tot arribant a les 818.305 persones en un escenari mitjà, segons les projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Es tractarà, doncs, d’un creixement del 6,03%, en bona part motivat pels efectes de la immigració, ja que el creixement natural (és a dir, la diferència entre naixements i defuncions) serà negatiu a totes les comarques excepte al Gironès i el Pla de l’Estany. De fet, aquestes dues comarques són, juntament amb la Garrotxa, les que experimentaran un major increment de població d’aquí a 2031.

La previsió de l’Idescat és que Catalunya continuï creixent a curt i mitjà termini, tot situant-se en 8,1 milions de persones d’aquí a una dècada, és a dir, unes 366.000 més que la població actual. L’Idescat assenyala que aquest creixement serà, presumiblement, com a conseqüència de les migracions, ja que al conjunt de Catalunya es preveu que hi hagi més defuncions que naixements en aquest període. Més a llarg termini, es preveu que la població de Catalunya creixi «moderadament», situant-se en 8,4 milions d’habitants el 2041 i 8,7 milions el 2071. En el cas de les comarques gironines, el creixement també s’alentirà en la següent dècada, ja que està previst que el 2041 la província tingui 857.416 habitants, un 4,78% més que el 2031.

Al conjunt de Catalunya, la previsió és que la majoria de comarques guanyin població a mitjà termini, especialment aquelles situades al litoral i al prelitoral. Concretament, les que tindran un major increment de població en termes relatius seran el Moianès (10%), el Baix Penedès (9,3%) i el Gironès (8,6%), mentre que la Garrotxa (8,1%) i el Pla de l’Estany (8%) també es troben entre les deu que més creixeran de tot el país. A nivell gironí, la Selva (5,6%) i el Baix Empordà (5,1%) experimentaran un creixement mitjà, mentre que per darrera seu es trobaran la Cerdanya (3,7%) i l’Alt Empordà (3,7%). La comarca on es preveu un menor creixement és el Ripollès, amb només un 1,3%, però en tot cas no hi haurà cap comarca gironina on la població decaigui al llarg de la propera dècada, com sí que passarà a altres zones de Catalunya com la Terra, Alta, les Garrigues, la Ribera d’Ebre o l’Alt Urgell.

Aquests increments, però, vindran motivats pels fluxos migratoris. En canvi, com a resultat de la baixa natalitat, l’any 2031 la població menor de quinze anys es reduirà gairebé un 10% a les comarques gironines, tot passant de 130.751 persones actualment a només 118.249. De cara al 2041 es preveu que hi torni a haver un repunt i a la província de Girona hi visquin 124.101 persones menors de quinze anys. Tot i que la població infantil i adolescent es reduirà a totes les comarques catalanes sense excepció, cal destacar que la Garrotxa és on la caiguda serà menys pronunciada, en termes relatius.

Segons explica l’Idescat, aquesta caiguda afectarà pricipalment a les etapes d’educació primària i secundària obligatòria, que a nivell català baixarien un 19,3% i un 11,8% respecte l’any 2021, perquè hi arribaran les generacions poc nombroses nascudes al voltant de l’any 2020. En canvi, la població augmentaria un 12,1% en les etapes d’educació secundària postobligatòria i d’ensenyament universitari, ja que hi arribaran les generacions més nombroses nascudes al voltant de 2010.

Pel que fa a la població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, s’incrementarà lleugerament al llarg de la propera dècada, fruit dels saldos migratoris previstos. En el cas de les comarques gironines, l’increment serà d’un 3,83%, tot passant de 498.518 a 517.610 persones. Les comarques on més augmentarà aquesta població seran, en percentatge, el Gironès, el Vallès Occidental i el Pla de l’Estany, mentre que on més disminuirà serà a la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i les Garrigues. L’Idescat també apunta que, en paral·lel, la població en edat de treballar serà més envellida, ja que el tram de població entre els 55 i els 64 anys experimentarà un fort creixement durant aquest període.

Finalment, la població de més edat -és a dir, majors de 65 anys-, que segons recorda l’Idescat ja ha anat augmentant de forma «progressiva i constant» en les darreres dècades, ho continuarà fent en el futur, ja que aquest grup de població s’incrementarà en totes les comarques. En el cas de les comarques gironines, creixerà prop d’un 28%, tot passant de 142.529 a 182.446 persones.

Pel que fa al nombre de naixements, en els propers deu anys l’Idescat calcula que n’hi haurà 617.000, una xifra un 10,8% inferior als 691.00 que s’han registrat en els últims deu anys. En general,a totes les comarques catalanes hi haurà menys naixements durant la propera dècada que durant tota la dècada anterior. Per tot plegat, assenyala l’Idescat, la combinació entre la baixa natalitat i l’envelliment de la població farà que, en el conjunt del període 2021-2030, el creixement natural de la població catalana sigui negatiu (hi haurà unes 54.000 persones menys), mentre que en la dècada anterior havia estat positiu, en més de 41.00 persones.

Segons les previsions estadístiques, només hi haurà quatre comarques que tindran un saldo natural positiu: el Gironès, amb 6.012 persones més, el Vallès Occidental, amb 5.287, el Tarragonès, amb 1.311, i el Pla de l’Estany, amb 125. En la resta de casos, es registraran més defuncions que naixements.

Tot i que aquests són els resultats en base a un escenari mitjà -que és el que es considera més plausible d’acord amb la dinàmica demogràfica actual’-, l’Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població basant-se en diferents hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris.