Un dels fenomens que jugarà un paper més important en la demografia de les properes dècades serà la immigració. Segons apunta l’Idescat, els fluxos de migració amb l’estranger seran «importants» a tot Catalunya, amb més entrades que sortides. És una situació que ja s’ha vingut produint en els darrers anys a les comarques gironines, on l’arribada d’immigració ha tingut un fort impacte en la dmeografia.

En un context en què el creixement natural de la població serà negatiu -és a dir, cada any hi haurà més defuncions que naixements-, el creixement futur de la població catalana estarà molt condicionat pel comportament dels moviments migratoris. Així doncs, d’aquí a 2031, l’institut estadístic preveu una migració neta mitjana de 42.000 persones per any. Més a llarg termini, es projecta un saldo mitjà de 35.000 persones per any.

L’Idescat calcula que la migració sigui positiva a totes les comarques catalanes, fet que compensaria un saldo natural de signe negatiu. Com a conseqüència, la migració serà el component del qual dependrà el creixement de població en la majoria de comarques.

En els darrers anys, l’arribada d’immigració ja havia anant compensant l’escassetat de naixements a les comarques gironines. Aquest fenomen, tanmateix, es va veure estroncat arran de la pandèmia: durant la primera meitat de 2021, quan encara abundaven les restricicons de mobilitat, el saldo migratori de la província va resultar negatiu, cosa que no passava des de l’any 2014. És a dir, hi va haver més persones que van marxar a l’estranger que no pas van arribar. Per tant, caldrà observar atentament què succeeix en els propers mesos, un cop es vagin aixecant -si tot va bé- de forma definitiva les restriccions de mobilitat.

L’impacte de la covid-19

I és que, segons l’escenari mitjà de les projeccions de població de l’Idescat, l’impacte de la Covid-19 en la mortalitat, la fecunditat i les migracions es concentrarà en els anys 2020 i 2021, de manera que ja hauria passat el període de major impacte.

En canvi, l’escenari baix preveu un impacte més intens i durador de la pandèmia, de manera que la població seria de 7,6 milions de persones en lloc dels 8,1 previstos en l’escenari mitjà.

Finalment, l’escenari alt, en canvi , preveu una recuperació més ràpida,a mb una població de 8,6 milions de persones l’any 2031.