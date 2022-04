La Setmana Santa ha reactivat l'activitat a l'aeroport de Girona que comptarà amb 248 vols. Aquesta xifra és pràcticament la meitat (-56%) dels que hi havia per Setmana Santa l'any 2019, amb 438 aterratges i enlairaments. Aquest divendres i dissabte hi ha programades 22 operacions cada dia, un volum d'activitat que anirà a l'alça la resta de la setmana. El dia que hi haurà més activitat és el dimecres 13, on es faran 26 aterratges i enlairaments. Per contra, el dia anterior (dimarts 12) serà el més fluix de tot el període vocacional amb només 16 operacions programades.