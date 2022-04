Diversos científics i investigadors de la Universitat de Girona es varen plantar ahir al migdia al davant del rectorat per protestar en contra del canvi climàtic. En la protesta hi van participar el mateix rector de la UdG, Quim Salvi, acompanyat d’altres vicerectors. Els organitzadors de la protesta van llegir un manifest recordant que cal actuar per revertir les conseqüències de l’emergència climàtica. L’investigador Gabriel Jover va recordar que una diagnosi encarregada per la universitat apuntava que el 75% de les emissions que es produeixen en aquest centre provenen dels vehicles privats. Per això, segons ells, cal actuar per reduir els desplaçaments que poden fer docents i estudiants. Per la seva part, l’estudiant de doctorat de Geografia de la UdG, Maria Borràs, va llegir una part del manifest en què va recordar que «cada dia s’extingeixen unes 40 espècies arreu del món» a causa de l’emergència climàtica.