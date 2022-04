Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, el sindicat Comissions Obreres, juntament amb altres agrupacions sanitàries, van fer una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar millores per a tots els professionals de la salut. Segons van expressar en un manifest, consideren que «per primer cop» en molts anys s’ha aprovat un pressupost superior als anteriors, «encara que insuficient». És per això que demanen que es reverteixin les retallades, tant pel que fa a usuaris com totes les categories professionals que conformen els sectors de la cura.

També lamenten que han crescut les llistes d’espera quirúrgiques, proves diagnòstiques, visites a especialistes i fins i tot per a ser atès. A la vegada, el personal que atén a la ciutadania està «esgotat». Per tant, demanen al Govern que s’impliqui amb tot el sistema i reverteixi les retallades, des d’un increment de personal, recursos, millor accessibilitat al sistema de salut, més presencialitat als centres, revertir les privatitzacions, i finalment, millorar les condicions laborals de tots els professionals. A diferència d’altres protestes, en aquest cas també van demanar canvis per a altres sectors. Canvi de model de dependència En referència a la dependència, van demanar un canvi de model, ja que consideren que les condicions laborals són «precàries» i els treballadors han d’assumir ràtios massa altes. Respecte a altres àmbits, també van demanar canvis en la recerca, farmàcia i teleassistència. Consideren que són «puntals» de la sanitat catalana però només a efectes «mediàtics» i lamenten que les plantilles estan «esgotades», tenen «poc reconeixement» laboral; fet que «no motiva a joves que vulguin dedicar-s’hi». En representació gironina, hi havia delegats del sindicat de l’hospital Trueta, Figueres i Palamós, entre d’altres. Maria Àngels Rodríguez, delegada al Trueta, va manifestar a aquest diari que «l’augment de pressupost de Salut encara no s’està notant realment». A més, va demanar que a part de contractar nou personal, caldria millorar les situacions laborals actuals perquè hi ha molts contractes «precaris».