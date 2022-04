La Universitat de Girona (UdG) ha acabat un projecte de cooperació que ha consistit a formar amb metodologies innovadores d'aprenentatge al professorat d'una escola rural de Tanzània. Es tracta de l'escola d'Emboret, situada al districte de Simanjiro i poblada majoritàriament per la comunitat massai. Aquesta és una de les zones més aïllades i pobres del país. Amb el projecte també s'ha instal·lat un sistema d'energia fotovoltaica que permet a l'escola ser autosuficient energèticament. A més, els participants en el projecte també han posat en marxa una sala d'ordinadors a l'escola. L'objectiu del projecte és conscienciar a la comunitat sobre els beneficis que té l'educació.

El Grup en Innovació Docent (GID) del departament de Física de l'Escola Politènica Superior (EPS) de la UdG ha impulsat un projecte de cooperació amb una escola de Tanzània. Es tracta d'un centre situat en una zona rural i el grup de la universitat gironina ha format als docents d'aquesta escola per oferir-los metodologies innovadores de l'aprenentatge. La idea és que l'alumnat d'aquesta escola de Tanzània desenvolupi les competències del currículum de forma adequada.

Per fer-ho, el GDI ha detectat que calien plans de formació per al professorat i, d'aquesta manera, implementar nous currículums competencials. Per això s'han fet seminaris en metodologies actives, tallers participatius en l'aprenentatge basat en projectes i la tutorització dels docents de l'escola de l'Emboret.

A més, el grup de la UdG va detectar que les mancances estructurals que té Tanzània fan que la majoria d'escoles del districte de Simanjiro -on es troba la d'Emboret que ha participat en el projecte de cooperació- no tinguin serveis bàsics, com ara l'electricitat. Per això aquest mes de gener el coordinador tècnic del projecte ha anat fins a Tanzània per instal·lar plaques fotovoltaiques que donin autosuficiència a l'escola.

Ara, el centre ja és autosuficient a partir d'una xarxa de generació neta i sostenible. A més, el coordinador ha proveït l'escola amb material informàtic i s'ha posat en marxa una aula d'ordinadors.

La iniciativa s’ha finançat en el marc de la XVIII convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació per al desenvolupament de la UdG. Hi ha col·laborat l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdG; el Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors de la UdG; l’empresa SolarCasa Energy, que ha cofinançat el sistema d’energia fotovoltaica; l’empresa JCM TECHNOLOGIES S.A.; i, també, particulars que han donat material informàtic com ara ordinadors, teclats i pantalles.