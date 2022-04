Bones perspectives entre els càmpings gironins de cara a les vacances de Setmana Santa. Des de l'Associació de Càmpings de Catalunya assenyalen que el 70% dels negocis obriran i s'espera una "alta ocupació" d'entre el 75 i el 90% durant aquestes festes. De fet, el president de l'entitat, Miquel Gotanegra, confia que sigui l'inici "d'una gran temporada" i que es deixi enrere definitivament els problemes provocats arran de la covid. Gotanegra ha assenyalat que els càmpings de muntanya són els que tenen més nombre de reserves. Cal tenir en compte, però, que es tracta de negocis més petits i, per tant, es poden omplir amb més facilitat. La Costa Brava és un dels destins més sol·licitats.

Els càmpings gironins confien que aquesta Setmana Santa sigui similar a les d'abans de la pandèmia. De moment, les perspectives són "molt bones", especialment per l'ocupació als bungalows i les mobile homes. En aquest tipus d'allotjament s'arriba al 90% de reserves i en alguns càmpings ja han penjat el cartell de complert. Pel que fa a les parcel·les, l'ocupació baixa, però la majoria de negocis arriben al 75%. El president de l'Associació de Càmpings de Catalunya, Miquel Gotanegra, destaca que "cada vegada més gent aposta" per aquest tipus de vacances.

"Els hotels tenen el seu públic, els apartaments tenen el seu públic, però els càmpings són el gran parc de vacances del país. Hi ha molta gent que valora aquesta forma de passar uns dies, a l'aire lliure, en contacte amb la natura i amb la quantitat d'experiències que s'hi poden fer", assenyala Gotanegra.

En aquest sentit, el president de l'Associació de Càmpings de Catalunya remarca que "està creixent molt" tot el sector de l'autocaravana i de les furgonetes camperitzades. De fet, els càmpings han vist com s'incrementava de manera "notable" aquest client, especialment arran de la pandèmia.

Més client català i un estiu prepandèmic

Gotanegra ha destacat que, malgrat que el 2020 va ser un any "molt complicat" pel sector, va servir per atraure més públic que abans no s'havia plantejat anar de càmping. "Hem vist com ha començat a arribar un nou client que es planteja passar les vacances als nostres establiments i hem aconseguit atraure'l", assenyala.

Això ha fet que des del sector donin per fet que aquesta Setmana Santa serà l'inici d'un "molt bon estiu". Les perspectives són tan optimistes, fins el punt que Gotanegra creu que estarà al nivell de 2019, abans de la pandèmia. "Al nou client que ha vingut arran de la pandèmia hem d'afegir-hi també els que venen amb autocaravanes i furgonetes, a banda del que ja venia abans", concreta el president.

I és que els campistes de tota la vida no han deixat passar l'oportunitat per escapar-se. En Pere és de Sant Pere de Ribes (Garraf) i ha anat a passar uns dies al càmping Salatà de Roses (Alt Empordà). "Sempre hem fet aquest tipus de vacances i la veritat és que veus que cada vegada hi ha més gent del país que ho fa", assenyala.

En Josep ve de Ripoll i també ha anat a passar uns dies a Roses. Mentre acaba de muntar tot el necessari de la seva Mobile home, ens explica que els darrers anys ha vist com augmentava la gent que va amb furgonetes. Ell passa uns dies a la Costa Brava, però també ha notat que cada cop hi ha més campistes a zones d'interior. "A Ripoll sí que s'ha vist més turisme del país", conclou.