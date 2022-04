El motorista que va morir aquest divendres a la tarda en un accident a Guils de Cerdanya és un veí de Bellver de Cerdanya. Es tracta de Fran Pérez Porta i que tenia de 43 anys. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del turisme que va envestir la moto, ja que tot apunta que s'hauria saltat un senyal d'stop en incorporar-se a l'N-260, la carretera on va tenir lloc l'accident. La detenció es va fer per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu.

A part del motorista que va perdre la vida i del turisme que el va envestir, en l'accident s'hi va veure implicar un tercer vehicle. A més, una menor d'edat va resultar ferida amb pronòstic lleu i se la va traslladar a l'hospital de Cerdanya.