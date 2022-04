L’aeroport de Girona recuperarà aquesta Setmana Santa la meitat de vols que tenia durant el mateix període de 2019, abans de la pandèmia. Segons va informar ahir Aena, per aquest període de vacances les instal·lacions de Vilobí preveuen acollir un total de 258 operacions, el que suposa un 56% de les 436 que es van programar durant el 2019. El dia amb una major activitat serà el dimecres, quan hi ha previstes 26 operacions.

Amb Ryanair i Transavia ja en marxa, les perspectives de l’aeroport de Girona, tot i que encara que es troben lluny de la prepandèmia, representen una millora respecte els dos últims anys: el 2020, la Setmana Santa va caure en ple confinament i no hi havia vols comercials, mentre que l’any passat Ryanair i Transavia van decidir posposar la temporada d’estiu fins al maig a causa de les restriccions que encara hi havia a molts països, de manera que per Setmana Santa tampoc van arribar vols.

Aquesta any, en canvi, és diferent. A l’espera de la britànica Jet2, que no reprendrà els vols amb el Regne Unit fins després de festes, per aquesta Setmana Santa hi ha previstes 248 operacions, sempre que les companyies aèries no facin canvis d’última hora. El dia que hi haurà més activitat serà dimecres, en què hi ha planificades 26 operacions (davant les 41 que hi va haver el 2019).

El període de Setmana Santa va començar oficialment ahir a Vilobí amb 22 operacions. Per avui n’hi ha previstes 22, i per demà, 24 més. Dilluns se n’han previst unes altres 24, mentre que dimarts n’hi haurà 16. Al llarg de Dijous Sant hi ha programades 22 operacions, les mateixes que Divendres Sant i dissabte. Diumenge se n’han programat 24 i, per dilluns de Pasqua, 24 més.

Ryanair ja fa setmanes que va donar el tret de sortida a la seva temporada d’estiu, que durant aquesta Setmana Santa permetrà volar a destins europeus d’Almenaya, Regne Unit, Bèlgica, Irlanda, Holanda o Polònia, entre altres. Pel que fa a Transavia, ofereix connexions amb Amsterdam i Rotterdam, ambdues als Països Baixos. La previsió és que, entre finals d’abril i principis de maig, s’hi sumi també Jet2, que oferirà connexions amb el Regne Unit després de dos anys sense volar a causa de la pandèmia.

Tot i aquestes previsions moderadament optimistes de cara a la temporada d’estiu, caldrà veure finalment com respon el turisme davant la nova realitat postpandèmia, ja que Girona és un dels aeroports on més està costant remuntar després de la Covid.