El Servei Català de Trànsit assignarà un kit anual de detecció de substàncies estupefaents, la confirmació de mostra amb saliva al laboratori, i el material de suport corresponent, en una ampliació del conveni que té signat amb l’Ajuntament de Ripoll. L’objectiu de l’acord és disminuir el consum de drogues entre els conductors i acotar d’aquesta manera els accidents de trànsit i la conflictivitat en el trànsit en les vies urbanes del municipi. El plenari de març va aprovar per unanimitat el conveni marc de col·laboració entre tots dos organismes, subscrits per l’alcalde Jordi Munell i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.

L’Ajuntament de Ripoll es compromet a destinar aquests kits a controls habituals que realitzarà la policia local en controls d’estupefaents, i a enviar al Servei de Trànsit les estadístiques que se’n derivin. Durant els primers mesos d’aquest any s’han dut a terme diversos controls puntuals amb presència de la unitat canina per donar més seguretat als agents, en els quals s’han aixecat diverses actes tant per positius en alcoholèmia com en drogues, així com per tinença il·lícita de substàncies estupefaents i fins i tot d’arma blanca. Els controls s’han intensificat als caps de setmana després de la creació d’una Taula de Seguretat, arran de les queixes de veïns i comerciants per l’increment de la conflictivitat sobretot al barri vell.

La regidora de seguretat Dolors Vilalta va assenyalar que els controls de drogues són «adients per una major seguretat viària i per controlar les condicions dels conductors».