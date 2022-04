Els parcs naturals de Catalunya ja tenen a punt les mesures necessàries per evitar aglomeracions que posin en risc la capacitat d’acollida del medi natural davant la previsió d’una alta afluència de visitants durant els dies festius de Setmana Santa.

Així, tant el parc del Cap de Creus com el de les Capçaleres del Ter i el Freser limitaran l’accés de vehicles a alguns dels seus espais, mentre que en altres zones es controlarà l’afluència de vehicles motoritzats als aparcaments, de manera que quan s’arribi al 76% o al 80% de la seva capacitat seran reconduïts cap a altres alternatives. A més, també es reforçarà la presència d’agents cívics als parcs per fer tasques d’informació i sensibilització.

En el cas del parc natural de les Capçaleres del Ter i el Freser, s’ha decidit tornar a regular-ne l’accés per Setmana Santa després de la bona rebuda de la iniciativa engegada l’any passat. Les limitacions, que estaran vigents entre el 15 i el 18 d’abril, es duran a terme conjuntament amb l’Ajuntament de Queralbs i seran per als vehicles que vulguin accedir tant a la collada de Fontalba com a les Gorges del Freser i el paratge de Daió de Baix. Després del període de Setmana Santa, la regulació tornarà a estar vigent entre el 4 de juny i finals del mes d’octubre.

Pel que fa a l’accés al Cap de Creus, durant els dies festius de Setmana Santa no es permetrà el pas de vehicles entre dos quarts de deu del matí i les vuit del vespre per la carretera entre Cadaqués i el Far de Cap de Creus. Per això, es recomana que s’aparqui el vehicle a l’aparcament d’Es Corral d’en Morell, al nucli de Cadaqués, i utilitzar un dels busos llançadora que s’han habilitat per visitar aquest espai.

En canvi, l’accés a peu i en bicicleta estarà obert, i també hi haurà excepcions per als veïns i treballadors de la zona. A l’aparcament del Corral d’en Morell hi haurà un punt d’informació del Parc. També hi haurà un punt d’informació a l’Espai Cap de Creus, situat en el mateix far i a la caseta del Paratge de Tudela. D’altra banda, pel que fa a les pistes de l’interior del massís, hi haurà limitacions d’accés al trànsit motoritzat a la pista de Taballera-Perafita (Port de la Selva) i Mas Marés-Pení (Roses).

Restriccions a Palamós

D’altra banda, l’Ajuntament de Palamós també tancarà a partir d’avui l’accés dels vehicles a la zona de Cap Roig i la Pineda d’en Gori durant tota la Setmana Santa. La mesura estarà vigent fins el 18 d’abril, moment en què es tornaran a aixecar les restriccions. A partir de l’1 de juny s’aplicarà de manera ininterrompuda. El motiu, assenyala el consistori, és d’una banda millorar la seguretat per a vianants i ciclistes, però alhora també per ajudar a preservar l’espai natural. Aquesta restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors.

A més, el Consorci de l’Alta Garrotxa ja va anunciar fa un parell de dies que posarà en funcionament l’aparcament amb reserva de l’entrada de Sadernes a partir del dijous 14 d’abril, coincidint amb Dijous Sant.