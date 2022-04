Els regidors de l’Ajuntament de Ripoll van aprovar per unanimitat el canvi de nom del carrer del General Fuensanta pel de carrer dels Ferroviaris, tal com van decidir els veïns d’aquest barri en una consulta ara fa unes setmanes. L’aprovació va servir perquè el portaveu d’Alternativa per Ripoll-CUP, Aitor Carmona, reivindiqués que aquell havia estat un compromís electoral de la seva formació per dignificar els carrers de Ripoll eliminant-ne l’herència franquista. Alhora va retreure a la resta de partits els pals a les rodes que havien posat en aquest procés, sobretot a l’equip de govern de CiU en l’anterior mandat. Carmona va assenyalar a l’anterior regidor de cultura Ramon Santanach per haver dit que aquest tema «li era igual», a la regidora de barris fins a 2019 Fina Guix per estar a favor de mantenir el nom, a l’alcalde Jordi Munell per legitimar l’intent d’alguns veïns de proposar com a alternativa la denominació d’una suposada verge Fuensanta, i als altres grups per estar a favor d’un procés que permetia propostes que en realitat no suposaven cap canvi.

L’actual regidora de cultura, Montsina Llimós, va fer una crida «a rebaixar tensions» i va reconèixer que el procés ha estat lent no només per la situació de covid, sinó també «per l’alt nivell de tensió i crispació» amb què va heretar-lo. Per la seva banda Munell va amenaçar d’incloure una discussió «vergonyosa» entre la CUP i veïns del barri, en unes futures memòries del seu pas per l’Ajuntament ripollès.