La granja Can Suari de Cornellà del Terri ha guanyat el 38è concurs de canals porcines del Mercat del Ram de Vic. El veredicte es va donar a conèixer ahir i va ser el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, qui va lliurar el premi al guanyador. Per primera vegada les canals porcines no penjaven físicament dels expositors, sinó que els porcs es van recollir una setmana abans per fer-ne un estudi més rigorós. «És un premi molt més real», deia un dels membres de la comissió. Dels dos o tres dies que tenien abans per poder fer les valoracions de la qualitat de la carn que arribava a concurs, enguany s’ha passat als vuit.

Can Suari, la granja que ha obtingut la màxima puntuació, ha rebut 2.000 euros en productes i subministraments agropecuaris per als porcs. També es van lliurar ahir al Mercat del Ram de Vic els premis del primer Concurs Morfològic Nacional de la Raça Ovina Ripollesa, en el qual Can Reixach, del Pla de l’Estany, va ser guardonat pel millor lot d’ovelles. En la seva intervenció, Puigneró va destacar la importància per al país del sector agroramader: «És una de les grans indústries a casa nostra i hem de fer tot el possible perquè continuï així». El sindicat Unió de Pagesos, per boca del seu coordinador nacional, Joan Caball, va aprofitar el Mercat per fer les seves reivindicacions i mirar de fer entendre als seus proveïdors i també a altres expositors que «si els pagesos no es guanyen la vida, ells tampoc». «Si no hi ha pagesia, no hi haurà activitat econòmica. Volem continuar fent la nostra feina però podent-nos-hi guanyar la vida», va dir Caball.