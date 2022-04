Els veïns del barri d’Ordina de Ripoll s’estan acostumant a veure-hi passar vehicles policials i de bombers en direcció a la caseta d’en Jordana, un mas que hi ha en un entorn natural i de lleure al costat de la font del mateix nom.

Un home ha estat calant foc un mínim de tres vegades a l’entorn de la casa, a l’era i a un antic galliner durant les últimes setmanes. L’últim incendi es va produir diumenge passat. Joaquim Colomer, que a més de president del Consell Comarcal i regidor de l’Àrea de Serveis al Territori de l’Ajuntament de Ripoll, viu a la carretera de Ribes i des de casa seva té una vista privilegiada del paratge de la Font d’en Jordana, ha estat qui ha trucat als serveis d’emergències per advertir de dos d’aquests incendis, sempre al vespre quan el foc és més visible.

La caseta d’en Jordana és de titularitat municipal, i els veïns especulaven amb la presència d’ocupes al seu interior. La regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Vilalta, va explicar que «la casa està ben tancada i no s’hi pot accedir» però, en canvi, va confirmar que la policia local va identificar a una persona que hi havia per aquell entorn i que presumptament és l’autor dels incendis. Els cossos de seguretat hi han estat pujant amb més freqüència d’ençà d’aquests incidents per controlar que no s’hi faci més foc.

El catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable de Ripoll que es va elaborar el 2009 ja qualificava l’estat de conservació de l’habitatge i la cabanya de la caseta d’en Jordana com a dolent. Fins a mitjans de 2018 va estar-hi vivint la família Romans Gumí, que es cuidava del manteniment de l’entorn. Tot i que els Gumí l’habitaven des de 1933, finalment van haver de deixar-la a conseqüència de les patologies estructurals de la casa.

Durant els pròxims mesos l’Ajuntament desmantellarà els coberts que han sobreviscut al foc, alguns amb la teulada enfonsada. Joaquim Colomer explica que la intenció és «dignificar l’espai i retirar qualsevol element susceptible de ser incendiat» de cara als mesos d’estiu.

La font d’en Jordana és un espai que tradicionalment s’ha utilitzat per fer-hi pícnic, trobades familiars o festes populars com la tornaboda de la festa major de Sant Eudald. El tancament de l’oci nocturn va afavorir que s’hi fessin trobades de joves algunes nits, però Vilalta desvincula els incendis de botellades, i apunta a un sol autor com a responsable.