Poc s’imaginava Manjot Singh, quan als 14 anys va arribar a Arbúcies des de l’Índia per buscar un futur millor, que pocs anys després veuria complert el seu somni d’obtenir el títol de Medicina; i encara menys, que rebria un reconeixement per acabar de donar impuls a la seva carrera com a investigador de la mà de Ramon Brugada.

Després dels cinc anys de residència a Las Palmas de Gran Canaria, on es va acabar de forjar com a cardiòleg amb una «experiència molt enriquidora», Singh va tornar l’any passat a Girona i es va incorporar com a metge adjunt a l’hospital Trueta, a més d’iniciar-se en la recerca a l’Institut d’Investigació Biomèdica (Idibgi). Durant la carrera, però, ja havia començat a col·laborar al laboratori de genètica del doctor Ramon Brugada i, de fet, va presentar com a treball de final de grau un projecte d’investigació que tenia com a objectiu crear un registre científic dels usos de la xarxa de desfibril·ladors, impulsats a través del programa Girona, territori cardioprotegit. «El vaig dissenyar com a projecte d’estudi però no el vaig posar en pràctica perquè vaig marxar a Las Palmas per formar-me. Quan vaig tornar, vaig pensar que seria una bona oportunitat recuperar-lo per poder-lo dur a terme de veritat; així que em vaig presentar a aquesta convocatòria», explica Singh a aquest diari.

El cardiòleg es refereix a la primera Ajuda al Talent Gironí, una beca creada per Dipsalut i l’Idibgi en col·laboració amb el Col·legi de Metges de Girona (COMG) que fomenta la recerca entre professionals sanitaris que han acabat la residència.

La beca permet que la persona beneficiària combini la seva activitat assistencial amb l’activitat investigadora, incorporant-se a un grup de recerca de l’Idibgi durant un any (prorrogable fins a un any més). La persona guanyadora s’ha escollit mitjançant un procés competitiu que avalua la seva trajectòria i la proposta del projecte de recerca que vol realitzar amb l’ajuda, així com la trajectòria del grup de recerca on s’incorporarà.

Manjot Singh n’ha sigut el primer guanyador i s’incorporarà al grup de recerca de Genètica Cardiovascular a l’Idibgi, liderat per Ramon Brugada, on podrà desenvolupar el projecte que havia dissenyat fa uns anys, quan estudiava Medicina, i que ha resultat ser el guanyador.

El programa Girona, territori cardioprotegit, pioner a l’Estat, va ser creat per Ramon Brugada l’any 2011 i impulsat pel Dipsalut, i ha implantat una xarxa pública de desfibril·ladors arreu de la província. L’objectiu és que tothom tingui accés a aquests aparells de reanimació i els pugui fer servir quan algú pateixi una aturada cardíaca en un espai públic.

Estudi dels supervivents

Segons Singh, fins ara ja s’han salvat més de 75 vides gràcies a l’ús de l’aparell però encara no s’havia pogut fer un estudi exhaustiu de totes les persones que han patit una aturada cardíaca. És per això que a través de l’Ajuda al Talent Gironí, Manjot Singh farà una avaluació dels resultats dels darrers deu anys del programa creant un registre científic dels usos de la xarxa de desfibril·ladors. Aquesta anàlisi serà la més exhaustiva feta fins ara, i estudiarà, per primer cop, elements com ara el perfil de les persones que han patit aturades cardíaques, la seva evolució neurològica, o si hi ha algun perfil concret que presenti més possibilitats de sobreviure.

«No hi ha cap altre estudi d’aquest tipus i també ens anirà molt bé per veure en quines zones i èpoques de l’any es produeixen més aturades cardíaques; d’aquesta manera podrem determinar nous usos dels aparells», concreta Singh. Respecte a les perspectives de futur, aquest estudi també servirà per donar «solidesa» al projecte gironí, amb la possibilitat de crear un mètode que permeti ampliar-lo més enllà de les comarques gironines. Paral·lelament, Singh afegeix que hi ha països, com Suècia, que estan començant un programa de desplegament de desfibril·ladors arreu del territori, amb drons. «També ens plantegem implantar-ho a Girona, seria molt positiu transportar les màquines amb drons als indrets més remots i de difícil accés», concreta Singh.

Rapidesa, la clau

Malgrat tot, l’investigador valora molt positivament que s’hagi aconseguit instal·lar un desfibril·lador a tots els municipis de la província, per tal d’arribar al màxim de població possible. «La rapidesa és la clau de la supervivència; per cada minut que passa i no s’actua, el pacient perd un 10% de possibilitats de sobreviure. Per això aquest projecte és molt innovador i de gran importància», explica Singh.

De moment, el cardiòleg ja ha començat el registre científic amb el recull de dades d’alguns dels pacients que s’han salvat amb l’ús del desfibril·lador al llarg dels últims anys i s’han enviat a la societat catalana de cardiologia.