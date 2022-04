Els incendis en habitatges han tornat a les xifres d’abans de la pandèmia. Els incendis van caure un 13%, si bé aquests tres primers mesos de 2022 ja tornen a estar a nivells de 2019. En concret, l’any 2020 va resultar ser el que menys focs es van declarar en domicilis dels darrers set. Els Bombers ho atribueixen al fet d’estar més temps a casa, que va generar una situació de «més control» per part de la població i alhora es podia evitar més ràpid la propagació. Els descuits continuen sent un dels principals problemes en els incendis i, per això, demanen «precaució».

L’any 2020 a Catalunya es van produir 4.219 incendis en habitatge. Però el 2021 es van enfilar prop d’un 10% i aquest primer trimestre ja estan en una mitjana superior a la de 2019, la més alta dels darrers set anys. Fins el passat 15 de març, a Catalunya hi ha hagut 1.334 incendis en edificis. Pel que fa a les comarques gironines, la Selva ha estat la que més incendis ha registrat fins ara, amb 61, seguida del Gironès amb 58 i el Baix Empordà que n’ha tingut 55. A l’Alt Empordà n’hi ha hagut 38 a la Garrotxa 19 i al Pla de l’Estany 18. El Ripollès és la que menys n’ha registrat, amb només 9. En total, a la demarcació s’han produït 258 focs d’aquest tipus, una xifra lleugerament superior al mateix període de fa un any que van ser 233. Pel que fa a les hores en què se solen produir els incendis, els Bombers han constatat que els pics més importants es produeixen al matí-migdia i al vespre. Bombers demanen «precaució» i expliquen les causes més comunes són els descuits i la falta de manteniment. El cap de prevenció d’incendis a la Regió de Girona, Jordi Marquès, recorda que és important revisar les instal·lacions elèctriques i no sobrecarregar-les. Marquès recomana visitar la web d’Interior on es detallen els consells i les recomanacions, com pot ser la neteja de les campanes o de les xemeneies, i també s’hi explica com cal actuar en cas d’incendi en un edifici. Tancar les portes de les estances i impedir que circuli el fum és clau, en aquest sentit. Des del cos també es recomana la instal·lació de detectors de fum, que són econòmics i poden alertar ràpidament del foc quan aquest és incipient, fet que facilita la tasca dels Bombers que arriben amb més temps.