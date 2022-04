El 20% dels alumnes catalans no aconsegueixen superar l’examen d’anglès a les proves d’accés a la universitat (PAU), segons dades del departament de Recerca i Universitats. I és que el nivell d'anglès, que sovint tendeix a ser objecte de polèmica, continua passant factura al final d’un model educatiu que fa mans i mànigues per integrar aquesta tercera llengua des de l’inici de l’escolarització.

Però què està fallant? Fa quatre anys, amb l'entrada en vigor del nou projecte educatiu, l'escola Pla de Girona va decidir avançar l'ensenyament de l'anglès. Si abans es començava a impartir als cinc anys, la direcció del centre va apostar per a familiaritzar als alumnes des de l'etapa més primerenca, als tres anys. «Comencem amb una petita immersió», explica la mestra Alícia Bayret, que cada dia es desplaça per les aules d'Educació Infantil fent ús d’un únic idioma: l'anglès. «A mi només em senten parlar anglès, des de les rutines a les estones de pati», sosté.

Durant la setmana, a més, dedica una estona a cada grup. «Juguem, els explico contes i cantem cançons en llengua anglesa amb l'objectiu de començar a aprendre vocabulari i encoratjar-los perquè se sentin còmodes amb l'idioma i s'atreveixin a llançar-se a parlar en anglès», afirma. La missió, en aquest punt, és començar-los a preparar per a la Primària, que és quan entraran a treballar-lo «seriosament». Però abans de fer el salt, afirma, ja han après aspectes com els colors, els números i vocabulari bàsic relacionat amb les rutines, la família o l’alimentació, així com també estructures bàsiques com «bon dia» o «com estàs?».

En arribar a Primària, afirma, senten que «no és nou que els parlin en anglès» i apunta a la «motivació» com a eix fonamental. Mentre que en l'etapa de Cicle Inicial els alumnes fan 3 hores setmanals d'anglès (2 hores de llengua i 1 hora de plàstica), en passar a Cicle Superior aquestes s'amplien a 5 hores setmanals, amb la incorporació d’una part de l’assignatura de coneixement del medi amb l'anglès com a llengua vehicular.

En aquesta darrera etapa agafa el relleu Montse Martín, que assegura que els alumnes se senten «molt segurs i còmodes» amb l’anglès. I és que segons la directora del centre, Lluïsa Garriga, «tenen l’idioma completament integrat, assimilen tot el contingut de les assignatures que imparteixen en anglès com si fossin en català». En acabar la Primària, explica Martín, els alumnes ja tenen nocions de gramàtica i han après a llegir, escoltar i escriure en anglès. Amb tot, sosté que hi ha «pocs alumnes» que no puguin seguir les classes i afegeix que, abans d’arribar a l’institut, ja serien capaços de «comunicar-se bé» amb un nen anglosaxó sobre «aspectes propers a ells».

La directora, però, apunta a la manca d'especialistes en Educació Infantil i llengua anglesa. «Ens costa trobar professionals amb les dues especialitats», lamenta.

Desigualtat d’oportunitats

En aterrar a l’institut, sobretot en l’etapa de Batxillerat, la coordinadora i professora d'anglès a l'institut Santiago Sobrequés de Girona, Núria Antonio, apunta a la societat «polaritzada» com a una de les possibles causes del biaix de nivells que, ara sí, es comença a palpar. «Hi ha molts nens que des de ben petits tenen la figura de la nanny, hi ha pares que aposten per introduir l'anglès des d'una etapa molt inicial perquè la nostra generació ha viscut la llengua anglesa com un cost, i després aquesta experiència es complementa amb estades a l’estranger o familiars que hi resideixen, que fan que la llengua anglesa sigui molt propera», afirma.

Aquí s'hi suma el consum de continguts en plataformes per streaming que proporcionen continguts en versió original, que ha acostumat als joves a «rebre molts ímputs en anglès».

Però també aquí, apunta, és on es produeix el biaix, ja que «els alumnes i les famílies que no tenen tant accés a aquest univers queden fora», un fet que genera una «gran desigualtat entre els que tenen oportunitats i els que no». Un segon factor és, apunta, que «la cultura de l’esforç s’ha anat extingint». «Els alumnes estan cada vegada més acostumats a píndoles curtes, a la immediatesa, no hi ha constància per a aprendre, i l'aprenentatge de la llengua és un procés llarg», apunta. Però, com tot, depèn de cada cas. «Hi ha alumnes que arriben amb una base fluixa i d’altres que procuren treure’s el B2 abans d’acabar el Batxillerat perquè saben que el seu futur passarà per anar a la universitat i tenir aquest nivell».

Tot i això, adverteix que cada vegada el nivell oral d'anglès «és més alt». «Els alumnes ho entenen tot a nivell de comprensió, però produir-lo ja és una altra cosa», reconeix, i afegeix que «durant la primera etapa de l’escolarització s'ha potenciat molt la competència oral i el repte és treballar per a casar l'habilitat oral i l'escrita, que és més fluixa».

La clau està en els nivells

El fracàs, segons el director de l’escola d’idiomes Eica de Girona, Sergi Trull, està en l’error de no separar als estudiants segons el seu nivell d’anglès. «Si cada vegada hi ha més alumnes a les aules i no se’ls separa pel seu nivell d’anglès, és normal que el sistema sigui un fracàs», apunta. En aquest sentit, reivindica que el material que se’ls dona ha de ser «el que pertoca». «Tal i com està organitzat ara, hi ha alumnes que tenen un nivell més bo del que se’ls està donant i n’hi ha que van per darrera i no poden seguir les classes», alerta.

A més, Trull assegura que «és impossible avançar tots a un mateix ritme, i això, any rere any, fa no avancis mai». En aquest sentit, afirma que «nosaltres fem en 3 cursos el que el sistema educatiu fa en 12 anys d’escolarització».